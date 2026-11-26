Özge Ulusoy Kendini Kötü Hissettiğinde Ne Yaptığını Açıkladı: "Duanın Gücüne İnanırım"
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Gerek özel hayatı gerekse açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen Özge Ulusoy, bu kez zor zamanlarla nasıl baş ettiğini anlattı. Kendisini kötü hissettiğinde duaya sığındığını belirten ünlü manken, her sabah yaptığı ve kendisine iyi gelen alışkanlığını da herkese tavsiye etti.
Kaynak: Sabah/ Merve Yurtyapan
Özge Ulusoy, zor zamanlarında duaya sığındığını anlattı.
Her sabah yaptığını söyleyerek herkese tavsiye etti!
Geçtiğimiz haftalarda da evlilik açıklamasıyla gündeme gelmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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