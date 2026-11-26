Hayata bakış açısıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Özge Ulusoy, kendisini kötü hissettiği dönemlerde dua ederek toparlandığını söyledi.

Ulusoy, zor zamanlarla nasıl baş ettiğini şu sözlerle anlattı:

'Duanın gücüne inanırım. Her zaman dua ederim; kendimi kötü hissettiğimde de... Ve bu sayede içinde bulunduğum durum ne olursa olsun kısa sürede toparlanırım. İyi ya da kötü her şeyin geçici olduğunu bilirim.'