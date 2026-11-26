Bir Müzenin Ayakta Kalmasında Bilet Satışından Başka Rol Oynayan 10 Kaynak
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Bir müzeyi gezerken ödediğin bilet ücreti, binanın bakımından eserlerin korunmasına kadar uzanan masrafların çoğu zaman yalnızca bir kısmını karşılar. Uluslararası Müzeler Konseyi'nin (ICOM) tanımına göre müzeler, topluma hizmet eden, kâr amacı gütmeyen kalıcı kurumlardır; yani gelir ararken amaçları kâr dağıtmak değil, varlıklarını sürdürmektir. İşte bilet gişesi dışında müzelerin kasasına para giren başlıca yollar. (Yazıdaki rakamlar temsili örneklerdir.)
1. Devlet ve yerel yönetim bütçesi
2. Bireysel bağışlar
3. Kurumsal sponsorluk
4. Üyelik ve müze dostları
5. Müze mağazası
6. Kafe ve restoran
7. Mekân kiralama
8. Vakıf fonu
9. Hibeler ve proje fonları
10. Görsel lisansları ve gezici sergiler
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