Son Kullanma Tarihi Yaklaşan Ürünlerin Fiyatını Belirlerken Hangi Hesaplamalar Yapılıyor?
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Markette üzerine indirim etiketi yapıştırılmış bir paket yoğurt gördüğünde, o indirimin rastgele belirlendiğini düşünebilirsin. Aslında market, ürünü ucuza satmanın mı yoksa raftan kaldırıp atmanın mı daha pahalıya geldiğini hesaplayarak karar verir. Bu hesapta hangi kalemlerin yer aldığını aşağıda topladık. (Yazıdaki rakamlar temsili örneklerdir.)
1. Önce hangi tarihin yazdığına bakılır
2. Kalan raf ömrü hesaplanır
3. Alış fiyatı artık alt sınır değildir
4. İmha masrafı da hesaba girer
5. Satış hızı tahmin edilir
6. İndirim kademeli artırılır
7. Taze ürünün satışını yememesi gerekir
8. İndirim israfı da azaltıyor
9. TETT'si geçen ürünlerin ayrı kuralı var
10. Bağış da hesabın bir seçeneği
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