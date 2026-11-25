Günlük dilde 'son kullanma tarihi' denilse de etiketlerde iki ayrı tarih bulunur. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın raf ömrü kılavuzuna göre son tüketim tarihi (STT) süt, yoğurt, peynir ve et ürünleri gibi kolay bozulan gıdalarda kullanılır ve bu tarihi geçen ürün tüketilmemelidir; tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) ise bakliyat, makarna, çay gibi ürünlerin kalitesini koruduğu süreyi gösterir. STT geçtikten sonra satış mümkün olmadığından, bu ürünlerde indirim hesabı tarih dolmadan yapılmak zorundadır.