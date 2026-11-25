Yusuf'un kendisine gösterdiği ilgiyi anlatan Tuğba, babasını ocak ayında prostat kanserinden kaybettiğini, annesinin de kendisini 14 yaşında bırakıp gittiğini söyleyerek annesiz babasız büyüdüğünü belirtti. Başsağlığı dileyen Esra Erol'a karşılık Tuğba, Yusuf'u 'şarlatan' diye niteledi ve bu kadar ilgi gösteren birinin karşısında kanmamanın mümkün olmadığını savundu. 'Öyle bir yağlıyordu, öyle bir ballıyordu ki yani hiç kimse mümkün değil kanamaz diye bir şey yok' diyen Tuğba'ya göre Yusuf'un dilinde 'şeytan gibi' bir etki vardı.

Videoda ayrıca 'Çocuklarıma şiddet uygulamışsın!' ve 'Kızımı, kardeşlerinin önünde darbetmişsin!' ifadeleri ekranda yer aldı.