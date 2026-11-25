"At Hırsızı Gibi!" TikTok'tan Tanıştığı 13 Yaş Küçük Sevgilisinin Dolandırdığı Kadın Esra Erol'da Yüzleşti
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ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında Tuğba ve Yusuf'un yüzleşmesi, TikTok'ta başlayan bir yıllık yazışmanın ardından stüdyoya taşındı. Kendisinden 13 yaş küçük olduğunu söylediği sevgilisi Yusuf'un kendisini dolandırdığını öne süren Tuğba, yayında hem sert sözlerle hem de kişisel hayatına dair anlattıklarıyla dikkat çekti. Tuğba'nın iddialarını yanıtlamak için canlı yayına katılan Yusuf ise 25 yaşında olduğunu söyleyerek tartışmaya dahil oldu.
Esra Erol'da Tuğba ve Yusuf yüzleşmesi, TikTok'ta başlayan bir yıllık yazışmanın ardından stüdyoya taşındı.
Tuğba, Yusuf'a kapılmasını annesiz babasız büyümesine bağlayıp kendisine ballı sözlerle yaklaştığını söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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