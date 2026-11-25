Vampir Efsanesinin Gerçek Yüzü: Mezardan Çıkarılan Cesetlerden Kazıklı Voyvoda'ya 17 Şaşırtıcı Bilgi
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Vampir denince akla önce sinema perdesindeki pelerinli kontlar gelir. Oysa bu efsanenin kökü, Avrupa köylerinde mezarları açılan cesetlere, veba salgınlarına ve yanlış anlaşılan hastalıklara uzanıyor. Arkeologların bulduğu 'vampir mezarları', 18. yüzyıl raporları ve edebiyatın bu karanlık figüre nasıl şekil verdiği, bildiklerinizin çoğunu değiştirebilir.
[Kaynak: National Geographic, History.com, Smithsonian Magazine, Oxford University Press]
1. Vampir sözcüğü Slav dillerinden geliyor.
2. Kisiljevo köyünde bir ölü, dokuz ölümden sorumlu tutuldu.
3. Avrupa'yı vampir korkusuna Arnold Paole'un hikayesi boğdu.
4. Venedik'te ağzına tuğla sıkıştırılmış bir kadın bulundu.
5. Polonya'da bazı mezarlarda ölünün boynuna orak dayanmış.
6. Kazık, kalbi yakmak ve yüz üstü gömmek yaygın yöntemlerdi.
7. Amerika'nın son vampir vakasında ölünün külü ilaç diye içirildi.
8. Sarımsak, vampir efsanesinden önce de koruyucu sayılırdı.
9. Porfiri hastalığının vampir efsanesini doğurduğu söylenir ama bu bağ tartışmalı.
10. Kazıklı Voyvoda, Drakula adını babasından aldı.
11. Elizabeth Bathory'nin kanla banyo hikayesi sonradan çıktı.
12. Bram Stoker, Romanya'ya hiç gitmeden Drakula'yı yazdı.
13. Drakula'nın şatosu diye bilinen Bran Kalesi'yle Vlad'ın bağı zayıf.
14. Nosferatu, izinsiz bir Dracula uyarlamasıydı.
15. Bela Lugosi, vampiri sinemanın simgesi yaptı.
16. Kan emen yarasalar vampirin adını taşıyor, tersi değil.
17. Vampir 1992'de yeniden sinemada moda oldu.
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