Polonya'da bulunan 16. ve 17. yüzyıl mezarlarından birinde kadının boğazının üzerine orak yerleştirilmiş, ayak başparmağına da kilit takılmıştı. Aletlerin ölünün mezardan kalkmasını engellemek için kullanıldığı düşünülüyor. Ancak bazı araştırmacılar bunun sosyal statüyle ilgili olabileceğini söylüyor, yani her 'vampir mezarı' hakkında kesin bir hüküm yok.