Türkiye'nin 12 Gizli Harikası: Henüz Keşfedilmemiş Yerler Listelendi
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12. Bingöl'ün Yüzen Adaları suyun üzerinde hareket ediyor
11. Rize'nin yüksek dağlarında isimsiz bir göl saklanıyor
10. İzmir'in Kalem Adası turkuaz sularla çevrili
9. Van'daki Altınsaç Kilisesi göle tepeden bakıyor
8. Rize'deki Mezovit, kampçıların gözdesi bir dağ vadisi
7. Sinop'taki Hamsilos Koyu fiyortu andırıyor
6. Antalya'daki Kral Koyu kayalıkların arasına gizlenmiş
5. Artvin'deki Mençuna Şelalesi yemyeşil ormanın içinde akıyor
4. Ankara'daki Nallıhan, kuş cenneti olmanın ötesinde renkli tepeleriyle şaşırtıyor
3. Antalya'daki Bilgelik Vadisi dik kayalıklarıyla büyülüyor
2. Erzincan'daki Karanlık Kanyon yüzlerce metre yükseliyor
1. Antalya'daki Suuçtu Şelalesi kayalıklardan süzülüyor
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