New Yorklu Jacob, 1913'te ince bir gece elbisesinin altından korse çubukları görünmesin diye iki mendil ve kurdeleyle kendine sütyen dikmişti. Şubat 1914'te başvurduğu tasarım, ABD'de yeni açılan brassiere kategorisinin ilk patenti oldu. Jacob sonraki yıllarda Caresse Crosby adıyla yayıncı olarak tanındı. Moda tarihçileri onun tasarımının ne ilk ne de ticari açıdan başarılı olduğunu hatırlatıyor. Jacob da patentini kısa süre sonra bir korse şirketine satmıştı.