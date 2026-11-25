Sütyenin Tarihi: 600 Yıllık Keten Sütyenden 1914 Patentine Uzanan Hikâye
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Modern sütyenin patenti 1914 tarihli. Avusturya'daki bir kalede bulunan keten sütyenler ise ondan yaklaşık 500 yıl yaşlı ve göğsü sarma fikri Antik Yunan'a kadar uzanıyor.
1. Antik Yunan ve Roma'da kadınlar göğüslerini kumaş bantlarla sarıyordu.
2. 2008'de Lengberg Kalesi'nde başlayan çalışmalar sütyenin tarihini yüzyıllarca geriye çekti.
3. Sonraki yüzyıllarda sahne korsenindi.
4. 1859'da Brooklynli Henry S. Lesher göğüs pedi için patent aldı.
5. Modern sütyenin patenti 3 Kasım 1914'te Mary Phelps Jacob adına çıktı.
6. 1930'larda kelime kısaldı, sütyen de herkesin dolabına girdi.
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