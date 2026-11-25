İngilizce konuşulan ülkelerde gelinlerin hâlâ uyduğu bu tekerleme 19. yüzyıl İngiltere'sinden kalma. İlk iki dizesi 1871'de bir dergideki öyküde, tamamı da 1876'da bir gazetenin düğün haberinde geçiyor ve Lancashire söyleyişi olarak anılıyor. 1898 tarihli bir halkbilim derlemesine göre eski eşya nazara karşı korurdu, mavi olan da çoğunlukla jartiyerdi. Sona sonradan eklenen 'ayakkabıda bir altı peni' dizesi bolluk dileğiydi.