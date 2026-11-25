Düğün Adetlerinin Kökeni: Duvaktan Gelin Buketine 8 Geleneğin Arkasında Ne Var?
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Antik Roma'da bazı düğünler, tahıldan yapılmış bir kekin gelinin başının üstünde kırılmasıyla biterdi. Bugünkü düğün pastasıyla akrabalığı tartışmalı ama düğünlerde sürdürdüğümüz pek çok adetin kökeni en az bu kadar eskiye gidiyor. Kimi belgelerde duruyor, kimi de yüzyıllardır anlatıla anlatıla bugüne gelmiş.
1. Duvağın atası, Romalı gelinlerin alev rengi örtüsü.
2. Alyansın neden o parmağa takıldığını Romalılar da merak etmiş.
3. Düğün pastasının uzak atası, gelinin başında kırılan tahıl keki olabilir.
4. Beyaz gelinliği moda yapan isim Kraliçe Victoria'ydı.
5. Sağdıcın kılıç ustası olduğu hikâyesi çok anlatılır, belgesi yoktur.
6. Nedimelerin aynı renge bürünmesi bir şaşırtmaca olarak anlatılır.
7. Eski bir şey, yeni bir şey, ödünç bir şey, mavi bir şey.
8. Gelin buketini atma geleneğinin en ünlü açıklaması: Gelinliği kurtarmak.
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