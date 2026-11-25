Telefonu Gece Şarjda Bırakmaktan Diş Fırçalamaya: Yıllardır Yanlış Yaptığımız 10 Gündelik Alışkanlık
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gündelik hayatta bazı şeyleri öyle alışkanlıkla yapıyoruz ki doğru mu yanlış mı diye düşünmüyoruz bile. Oysa telefonun şarjından diş fırçalamaya, klozete peçete sermekten çamaşır makinesine koyduğumuz deterjana kadar pek çok küçük detayda yıllardır farkında olmadan hata yapıyor olabiliriz. Bilmemek ayıp değil, öğrenince değiştirmek yeterli.
Yumurta ve süt ürünlerini buzdolabının kapağında saklıyor olabilirsiniz.
Telefonunuzu bütün gece şarjda bırakmak bataryaya zarar verebilir.
Bulaşık süngerini her kullanımdan sonra temizlemiyorsanız bakteri yuvasına çevirmiş olabilirsiniz.
Çubuk makarna kaşığındaki deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz?
Klozetin üzerine peçete sermek sandığınız kadar hijyenik değil.
Tuvalet kağıdı bakterileri yüzeyinde tutar, mikroplar için uygun bir ortam yaratır.
Sifonu çekmeden önce klozetin kapağını kapatıyor musunuz?
Çamaşır makinesine fazladan deterjan koymak kıyafetleri daha temiz yapmaz.
Gün içinde ellerinizi sürekli yüzünüze götürüyor olabilirsiniz.
Dişleri fazla sert fırçalamak da bir hata.
Marketten gelen yiyecekleri buzdolabına olduğu gibi mi koyuyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın