Yumurta ve süt ürünlerini kolay ulaşılsın diye buzdolabının kapak raflarına dizmek çok yaygın. Ancak kapağı her açıp kapattığınızda bu bölge sıcaklık değişiminden en çok etkilenen yer oluyor ve çabuk bozulan gıdalar bundan zarar görüyor.

Bu yüzden yumurta, süt ve benzeri ürünleri alt raflara ya da dolabın daha serin olan arka kısmına yerleştirmek daha doğru.