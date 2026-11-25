Kimsenin yanına yaklaşamadığı, ağır güvenlik önlemleriyle korunan ve adını sürekli uzaylılarla andığımız 51. Bölgeyi duymayanınız yoktur. Geçtiğimiz günlerde bu bölgede çalıştığını söyleyen ve eski bir mühendis olan Bill Uhouse'dan ilginç itiraflar geldi.

Bunlar o kadar çok ses getirdi ki; bizler de bu itirafları sizler için derleyelim istedik. Bakalım siz ne düşüneceksiniz...👇