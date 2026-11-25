51. Bölge'de Çalıştığını İddia Eden Mühendis Bill Uhouse'dan Uzaylılarla İlgili Şaşırtan İddialar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/weir...
Kimsenin yanına yaklaşamadığı, ağır güvenlik önlemleriyle korunan ve adını sürekli uzaylılarla andığımız 51. Bölgeyi duymayanınız yoktur. Geçtiğimiz günlerde bu bölgede çalıştığını söyleyen ve eski bir mühendis olan Bill Uhouse'dan ilginç itiraflar geldi.
Bunlar o kadar çok ses getirdi ki; bizler de bu itirafları sizler için derleyelim istedik. Bakalım siz ne düşüneceksiniz...👇
Eski bir 51. bölge çalışanı olduğunu iddia eden Bill Uhouse'un geçtiğimiz günlerde bölge hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Halkın, bölgedeki uzaylı faaliyetlerinden haberdar olmaması çok normal ve bu durum, eski Amerikan Başkanı Eisenhower'dan kaynaklanıyor."
Ünlü Roswell UFO kazasından beri adını uzaylılarla andığımız 51. Bölge, Las Vegas'ın 153 kilometre kuzeyinde yer alır.
"Teknolojik açıdan, üstün bir uzaylı ırkla çalışıyoruz."
Birden fazla ırkın üzerinde çalışıldığı anlaşılan bölgede, uzaylılar kategorize bile edilmiş.
"Amerikan hükümeti, herkesten gizli bir şekilde uzaylıları tutsak olarak tutuyor."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın