D3 Vitamini Nedir, Etiketteki IU ve mcg Ne Anlama Gelir?

D3 vitamini, D vitamininin kolekalsiferol olarak bilinen formu. Solgar'ın D vitaminleri kategorisindeki üç ürünün etken maddesi de bu: her birinin günlük kullanım miktarında 1000 IU D3 vitamini bulunuyor. Etikette gördüğün 1000 IU, 25 mikrograma (25 mcg ya da 25 µg) karşılık geliyor. Yani IU ve mcg aynı miktarı iki farklı birimle anlatıyor; ürünleri karşılaştırırken ikisine de bakabilirsin.

D Vitamini Ne İşe Yarar? TİTCK'nın Onayladığı Beyanlar

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu'nda D vitamini için onaylanan beyanlar şunlar:

D vitamini kalsiyumun ve fosforun normal emilimine/kullanımına katkıda bulunur.

D vitamini normal kan kalsiyum düzeyine katkıda bulunur.

D vitamini normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.

D vitamini normal dişlerin korunmasına katkıda bulunur.

D vitamini normal kas fonksiyonunun korunmasına katkıda bulunur.

D vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

D vitamininin hücre bölünmesinde görevi vardır.

Solgar'ın üç D3 ürününün sayfasında da bu listedeki kalsiyum-fosfor, kemik, kas, diş ve bağışıklık beyanları, 20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğe atıfla yer alıyor. Bu rehberde de D vitaminiyle ilgili yalnızca bu onaylı beyanları kullanıyoruz, çünkü takviye edici gıdalar ilaç değildir ve bir hastalığı önleme ya da tedavi etme amacıyla kullanılmaz.