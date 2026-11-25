D3 Vitamini Rehberi: D3 Vitamininin Kapsül, Sıvı ve Çiğnenebilir Tablet Formları Arasındaki Farkları Anlattık!
D3 vitamini takviyesi seçerken doz kadar formu, içerik listesini ve kullanım şeklini bilmek de önemli. Solgar'ın üç farklı formdaki D3 vitamini ürününü yan yana koyduk.
Son Güncelleme: 17 Kasım 2026
Yasal Uyarı: Takviye edici gıdalar ilaç değildir, hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine kullanılamaz. Tavsiye edilen günlük alım dozunu aşmayın ve çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Hamilelik, emzirme, ilaç kullanımı veya bir sağlık sorunu durumunda kullanmadan önce hekiminize danışın. Bu içerikteki sağlık beyanları, Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete) ve TİTCK'nın Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu'ndaki onaylı beyanlarla sınırlıdır.
TİTCK sağlık beyanları listesi: Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu (PDF)
Bu D vitamini rehberinde Solgar'ın D3 vitamini (kolekalsiferol) içeren üç ürününü karşılaştırıyoruz: Vitamin D3 1000 IU yumuşak jelatin kapsül, Vitamin D3 Liquid (sıvı) ve Vitamin D3 Chewable (çiğnenebilir tablet). Üçünün de günlük kullanım miktarında 1000 IU (25 mcg) D3 vitamini bulunuyor; aralarındaki fark form, aroma, içerik listesi ve kullanım önerisinde. Sade ve aromasız tek kapsül arayan yetişkinler için kapsül, damlayla kullanmak ya da içeceğe karıştırmak isteyenler için sıvı form (ürün sayfasında 4 yaş ve üzeri için kullanım önerisi var), kapsül yutmak istemeyen yetişkinler için çilek-muz aromalı çiğnenebilir tablet öne çıkıyor. TİTCK'nın onaylı sağlık beyanlarına göre D vitamini, kalsiyumun ve fosforun normal emilimine/kullanımına; normal kemiklerin, normal kas fonksiyonunun ve normal dişlerin korunmasına ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
Solgar D vitamini rehberi: D3 vitamini nedir, etiketteki IU ve mcg ne anlatır ve TİTCK onaylı beyanlara göre D vitamini ne işe yarar?
Solgar Vitamin D3 1000 IU: Günde tek yumuşak jelatin kapsülle 1000 IU D3 vitamini, sade ve aromasız
Solgar Vitamin D3 Liquid: Portakal aromalı sıvı formda, her 6 damlada 1000 IU D3 vitamini
Solgar Vitamin D3 Chewable: Çilek ve muz aromalı çiğnenebilir tablette 1000 IU D3 vitamini
Kapsül mü, Sıvı mı, Çiğnenebilir Tablet mi? Solgar D3 Formları Arasında Nasıl Seçim Yapılır?
Solgar'ın üç D3 ürününde D3 vitamini miktarı aynı (günlük kullanım miktarında 1000 IU / 25 mcg). Bu yüzden seçimi belirleyen şey doz değil; formun sana ne kadar uyduğu, içerik listesi ve beslenme tercihin.
Sade, aromasız ve günde tek kapsül istiyorsan: Solgar Vitamin D3 1000 IU. Kapsül başına yaklaşık 5,68 TL ile çiğnenebilir tablete (tablet başına yaklaşık 7,94 TL) göre daha uygun birim fiyatlı. Şeker ve nişasta içermiyor.
Damlayla kullanmak ya da içeceğe karıştırmak istiyorsan: Solgar Vitamin D3 Liquid. Ürün sayfasında 4-10 yaş için günde 3 damla, 11 yaş ve üzeri için günde 6 damla kullanım önerisi var. Çocuklar için kullanmadan önce hekime danışmak gerekiyor.
Kapsül yutmak istemiyorsan: Solgar Vitamin D3 Chewable. Çilek ve muz aromalı, çiğnenerek kullanılıyor; yalnızca yetişkinler için kullanım önerisi var. İçeriğinde sukroz ve fruktoz bulunduğunu unutma.
Vejetaryen besleniyorsan: Marka, Liquid ve Chewable formların vejetaryenler için uygun olduğunu belirtiyor. Kapsül form ise sığır jelatini ve balık karaciğer yağı içeriyor.
Şeker alımına dikkat ediyorsan: Kapsül ve sıvı form şeker içermiyor; çiğnenebilir tablette sukroz ve fruktoz var.
Başka bir D vitamini içeren takviye ya da multivitamin kullanıyorsan, toplam günlük alım miktarını hekiminle birlikte değerlendirmen gerekiyor. Solgar'ın tüm D vitamini ürünlerine D vitaminleri kategori sayfasından ulaşabilirsin.
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Solgar'ın üç D3 vitamini ürünü arasında doz farkı var mı?
Cevap: Hayır. Solgar Vitamin D3 1000 IU'nun her kapsülünde, Vitamin D3 Chewable'ın her tabletinde ve Vitamin D3 Liquid'in her 6 damlasında 1000 IU (25 mcg) D3 vitamini bulunuyor. Fark yalnızca form, aroma, içerik listesi ve kullanım önerisinde. Sıvı formda 4-10 yaş için önerilen 3 damla 500 IU'ya karşılık geliyor.
Soru: Solgar D3 vitamini günün hangi saatinde kullanılmalı?
Cevap: Üç ürünün sayfasında da tercihen yemek zamanı kullanılması öneriliyor. Kapsül form bol su ile alınıyor; sıvı form kullanmadan önce iyice çalkalanıyor ve içeceğe karıştırılarak ya da doğrudan damlatılarak kullanılabiliyor. Açılan sıvı ürün buzdolabında saklanmalı.
Soru: Solgar D3 vitaminleri vejetaryenler için uygun mu?
Cevap: Marka, Vitamin D3 Liquid ve Vitamin D3 Chewable'ın vejetaryenler için uygun olduğunu belirtiyor. Vitamin D3 1000 IU kapsül ise sığır jelatini ve balık karaciğer yağı içerdiği için vejetaryen ve vegan beslenmeye uygun değil.
Soru: D vitamini takviyesine başlamadan önce ne yapmalıyım?
Cevap: D vitamini ihtiyacı kişiden kişiye değişir; ne kadar ve hangi formda kullanman gerektiğine hekiminle birlikte karar vermelisin. Bu rehber yalnızca Solgar'ın D3 ürünlerini form ve içerik açısından tanıtır, tıbbi tavsiye yerine geçmez. Takviye edici gıdalar ilaç değildir ve hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.
Kimler İçin Uygun Değil?
Solgar'ın D3 vitamini ürünleri herkes için aynı derecede uygun bir seçenek değil. Şu durumlarda dikkatli olmak gerekiyor:
Ürün içeriğindeki bir bileşene alerjisi veya hassasiyeti olanlar: Kullanmadan önce içerik listesini incelemeli. Vitamin D3 1000 IU kapsül balık içeriyor.
Vejetaryen beslenenler (kapsül form için): Vitamin D3 1000 IU kapsülde sığır jelatini ve balık karaciğer yağı var.
Şeker alımını sınırlaması gerekenler (çiğnenebilir form için): Vitamin D3 Chewable'ın içeriğinde sukroz ve fruktoz bulunuyor. Kullanmayı düşünüyorsan mutlaka hekimine danışmalısın.
4 yaş altı çocuklar: Üç ürünün sayfasında da 4 yaş altı için kullanım önerisi yok. Kapsül ve çiğnenebilir tablet için kullanım önerisi yalnızca yetişkinlere yönelik.
Hamile ve emziren kadınlar, düzenli ilaç kullananlar ve bir sağlık sorunu olanlar: Hekimine danışmadan kullanmaya başlamamalı.
Başka bir D vitamini içeren takviye kullananlar: Tavsiye edilen günlük alım dozunu aşmamak için toplam miktarı hekimiyle değerlendirmeli.
Takviyeyi dengeli beslenmenin yerine koymayı düşünenler: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine kullanılamaz.
Sonuç: Hangi Solgar D3 Vitamini Formu Kime Göre?
Solgar Vitamin D3 1000 IU (yumuşak jelatin kapsül): Günde tek kapsülle sade, aromasız ve şekersiz bir form isteyen yetişkinler için. 100 kapsül, tavsiye edilen satış fiyatı 567,90 TL.
Solgar Vitamin D3 Liquid (sıvı): Damlayla kullanmak ya da içeceğe karıştırmak isteyenler için portakal aromalı, şekersiz ve vejetaryenlere uygun form; 4 yaş ve üzeri için kullanım önerisi var. 59 mL, tavsiye edilen satış fiyatı 579,90 TL.
Solgar Vitamin D3 Chewable (çiğnenebilir tablet): Kapsül yutmak istemeyen yetişkinler için çilek-muz aromalı, vejetaryenlere uygun form; içeriğinde sukroz ve fruktoz var. 100 tablet, tavsiye edilen satış fiyatı 793,50 TL.
Üç üründeki D vitamini de kalsiyumun ve fosforun normal emilimine/kullanımına, normal kemiklerin, normal kas fonksiyonunun ve normal dişlerin korunmasına ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. * Fiyat bilgisi 17 Kasım 2026 tarihinde solgar.com.tr'den alınmıştır. Ürünlerin güncel bilgilerine ve fiyatlarına Solgar D vitaminleri sayfasından ulaşabilirsin.
Yasal Uyarı: Takviye edici gıdalar ilaç değildir, hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine kullanılamaz. Tavsiye edilen günlük alım dozunu aşmayın ve çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Hamilelik, emzirme, ilaç kullanımı veya bir sağlık sorunu durumunda kullanmadan önce hekiminize danışın. Bu içerikteki sağlık beyanları, Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik (20.04.2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmî Gazete) ve TİTCK'nın Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu'ndaki onaylı beyanlarla sınırlıdır.
TİTCK sağlık beyanları listesi: Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu (PDF)
Kaynak: Ürün içerikleri, kullanım önerileri ve tavsiye edilen satış fiyatları 17 Kasım 2026 tarihinde solgar.com.tr üzerindeki ürün sayfalarından derlenmiştir. Sağlık beyanları TİTCK Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu Ek-1 listesinden alınmıştır.
Bu içerik Solgar işbirliği ile TİTCK Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu Ek-1 listesine uygun bir şekilde hazırlanmıştır.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın