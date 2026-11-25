Evli ve Çocuklu Kadın Kainat Güzeli Seçildi: Miss Universe 2026 Birincisi Belli Oldu
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Porto Rico'nun başkenti San Juan'da düzenlenen 75. Miss Universe finalinde taç, ev sahibi ülkenin güzeline gitti. Yarışma tarihinde ilk kez evli ve anne bir kadının kainat güzeli seçilmesi, geceyi sıradan bir taç töreninden çok daha fazlası haline getirdi. Türkiye ise temsilcisinin son anda yarıştan çekilmesi nedeniyle finalde yer almadı.
Jennifer Barreto, ordu subaylığına hazırlanırken Miss Universe Puerto Rico 2026 tacını giyen 27 yaşındaki anne.
Jennifer Barreto, tacı Fatima Bosch'tan devralarak Porto Rico'ya altıncı Miss Universe unvanını kazandırdı.
Miss Universe 2026 finalinde vize sorunları, sözleşme anlaşmazlığı ve Türkiye'nin son dakika çekilmesi öne çıktı.
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