Finalde yer alamayan ülkelerin gerekçeleri birbirinden farklıydı. Habertürk'ün aktardığına göre beş Afrika ülkesinin yarışmacısı vize güçlükleri nedeniyle yarıştan çekilirken, Endonezya, Laos, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam yarışmacıları Miss Universe ile Taylandlı iş insanı Nawat Itsaragrisil arasındaki sözleşme anlaşmazlığı yüzünden finalde yer almadı. Türkiye'yi temsil edecek olan Alara Eriç ise pasaportu ve ABD vizesiyle hazır beklerken, uçuş günü organizasyonun eksiklerin giderilmediği ve hazır olmadığı gerekçesiyle katılımını iptal ettiğini açıkladı. Miss Universe Türkiye Organizasyonu kararın sorumluluğunu üstlenerek Eriç'in 4 Kasım'daki son sınavdan sonra hazırlıklara düzenli katılmadığını, son kıyafet provalarında bulunmadığını ve 30 saniyelik tanıtım seslendirmesini tamamlamadığını öne sürdü. Bu nedenle Türkiye, 75. Miss Universe finalinde temsil edilemedi.