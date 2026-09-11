Miss&Mr Model Of Türkiye 2026’nın Kazananları Belli Oldu: İşte Podyumun Yeni Kraliçe ve Kralı!

Yıllardır kadın ve erkek modellerin sektöre adım atmasına imkan sağlayan Miss&Mr Model Of Türkiye, bu yıl da farklı şehirlerde düzenlenen ön elemelerle başladı. Çok sayıda aday, büyük finale kalabilmek ve moda dünyasında profesyonel bir kariyerin kapısını aralayabilmek için jüri karşısına çıktı.

Yarışmanın İzmir ön elemelerine 90 erkek ve 78 kadın aday adayının katılması, organizasyona gösterilen ilginin büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Fiziksel özelliklerinin yanı sıra podyum yürüyüşleri, kamera karşısındaki duruşları ve temsil yetenekleri değerlendirilen adaylar arasından seçilen isimler, final gecesi için hazırlıklarını tamamladı.

Uzun süren eleme ve kamp döneminin ardından Miss&Mr Model Of Türkiye 2026’nın büyük finali, İzmir’de bulunan İstinyeArt Performance Arena’da gerçekleştirildi. Rönesans Ajans’ın sahibi ve yarışmanın Kurucu Başkanı Akif Örük’ün liderliğinde düzenlenen organizasyon, moda ve cemiyet dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Podyum yürüyüşleri ve özel koreografilerle renklenen gecede yarışmacılar, farklı kategorilerde hazırlanan tasarımlarla jüri karşısına çıktı. Aylardır bu geceye hazırlanan finalistler; duruşları, sahne hakimiyetleri, enerjileri ve modellik potansiyelleriyle birincilik için mücadele etti.

Gecenin kazananlarını belirlemek üzere birbirinden tanınmış isimler jüri koltuğunda yerini aldı.

Miss&Mr Model Of Türkiye 2026’nın jüri kadrosunda şarkıcı Pınar Aylin, Melike Joy, tasarımcı Yiğit Eryendi, Erkan Yılmaz ve Dr. Şeyda Atabay gibi farklı sektörlerden isimler bulundu. Yarışmacıların podyumdaki performanslarını yakından takip eden jüri üyeleri, uzun süren değerlendirmenin ardından kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren modelleri belirledi.

Erkekler kategorisinde gecenin en yüksek puanını alan isim İsa Alper Annaç oldu. Podyumdaki duruşu ve performansıyla jüri üyelerinin beğenisini kazanan Annaç, Miss&Mr Model Of Türkiye 2026’nın erkekler kategorisindeki birincilik unvanını elde etti.

Erkekler kategorisinde ikinci sıraya Cemal Yağlıca yerleşirken üçüncülük derecesinin sahibi ise Alpay Odabaşı oldu. Böylece yarışmanın erkekler kategorisindeki ilk üç isim İsa Alper Annaç, Cemal Yağlıca ve Alpay Odabaşı olarak sıralandı.

Kadınlar kategorisinde ise birincilik tacını Selin Dişsiz taktı. Final gecesi boyunca sergilediği podyum performansıyla öne çıkan Dişsiz, jüri üyelerinden en yüksek değerlendirmeyi alarak 2026 yılının kadın birincisi seçildi.

Kadınlar kategorisinde ikincilik derecesini ise Jennifer Kayla Teles elde etti. Gecenin sonunda Selin Dişsiz ve İsa Alper Annaç, Miss&Mr Model Of Türkiye 2026’nın kadın ve erkek kategorilerindeki büyük ödüllerini alan iki isim oldu.