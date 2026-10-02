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Merkez Bankası'ndan Krediler İçin Yeni Karar: KOBİ Kredilerinde Büyüme Sınırı Yüzde 4,5'ten 5'e Çıkarıldı

Merkez Bankası'ndan Krediler İçin Yeni Karar: KOBİ Kredilerinde Büyüme Sınırı Yüzde 4,5'ten 5'e Çıkarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 07:21
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe giderek KOBİ kredilerindeki büyüme sınırını yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltti. Karar, 1 Ekim 2026 tarihli 2026-43 sayılı basın duyurusuyla açıklandı; bankaların Türk lirası zorunlu karşılıklarda uyguladığı bloke tesis oranları da aynı adımla düşürüldü.

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Merkez Bankası, KOBİ kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırını yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkardı.

Merkez Bankası, KOBİ kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırını yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkardı.

Merkez Bankası'nın açıkladığı düzenlemeye göre KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde uygulanan 8 haftalık büyüme sınırı yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltildi. Bankalar bu kalemde artık daha geniş bir alanda kredi verebilecek.

TCMB, kararı 'makrofinansal istikrar ile bankaların likidite yönetimini desteklemek' amacıyla aldığını belirtti. Adım, Merkez Bankası'nın makro ihtiyati çerçevesi kapsamında duyuruldu ve 1 Ekim 2026 tarihli 2026-43 sayılı basın duyurusunda yer aldı.

Bankaların zorunlu karşılık olarak bloke ettiği tutar küçüldü: Orta ölçekli bankalarda oran yüzde 30'dan 15'e indi.

Bankaların zorunlu karşılık olarak bloke ettiği tutar küçüldü: Orta ölçekli bankalarda oran yüzde 30'dan 15'e indi.

Kararın ikinci ayağı, Türk lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranları. Bilanço aktif büyüklüğü 500 milyar liranın üzerinde olan bankalar için oran yüzde 40'tan yüzde 35'e indirildi.

Aktif büyüklüğü 100 milyar ile 500 milyar lira arasında kalan bankalarda ise indirim çok daha sert oldu: Oran yüzde 30'dan yüzde 15'e çekildi. Bu düzenleme, bankaların zorunlu karşılık hesaplarında kilitli tuttuğu tutarı azaltarak likidite yönetimine daha fazla alan açıyor.

Karar mayısta getirilen sıkılaştırmayı geri alıyor, bireysel krediler ise kapsamın dışında kalıyor.

Karar mayısta getirilen sıkılaştırmayı geri alıyor, bireysel krediler ise kapsamın dışında kalıyor.

Merkez Bankası, KOBİ kredilerindeki büyüme sınırını mayıs ayında yüzde 5'ten yüzde 4,5'e indirmişti. 1 Ekim'deki kararla sınır yeniden yüzde 5 seviyesine döndü.

Öte yandan değişiklik yalnızca KOBİ kredilerini kapsıyor. Tüketici kredileri, taşıt kredileri ve KOBİ dışı ticari krediler için uygulanan sınırlarda bir değişiklik yapılmadı. Bankaların yeni limit çerçevesinde KOBİ kredisi kullandırımını ne ölçüde artıracağının önümüzdeki haftalarda ortaya çıkması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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