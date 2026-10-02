Merkez Bankası'ndan Krediler İçin Yeni Karar: KOBİ Kredilerinde Büyüme Sınırı Yüzde 4,5'ten 5'e Çıkarıldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe giderek KOBİ kredilerindeki büyüme sınırını yüzde 4,5'ten yüzde 5'e yükseltti. Karar, 1 Ekim 2026 tarihli 2026-43 sayılı basın duyurusuyla açıklandı; bankaların Türk lirası zorunlu karşılıklarda uyguladığı bloke tesis oranları da aynı adımla düşürüldü.
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Merkez Bankası, KOBİ kredilerinde 8 haftalık büyüme sınırını yüzde 4,5'ten yüzde 5'e çıkardı.
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Bankaların zorunlu karşılık olarak bloke ettiği tutar küçüldü: Orta ölçekli bankalarda oran yüzde 30'dan 15'e indi.
Karar mayısta getirilen sıkılaştırmayı geri alıyor, bireysel krediler ise kapsamın dışında kalıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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