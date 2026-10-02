Merkez Bankası'ndan Krediler İçin Yeni Karar: KOBİ Kredilerinde Büyüme Sınırı Yüzde 4,5'ten 5'e Çıkarıldı

Kararın ikinci ayağı, Türk lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranları. Bilanço aktif büyüklüğü 500 milyar liranın üzerinde olan bankalar için oran yüzde 40'tan yüzde 35'e indirildi.

Aktif büyüklüğü 100 milyar ile 500 milyar lira arasında kalan bankalarda ise indirim çok daha sert oldu: Oran yüzde 30'dan yüzde 15'e çekildi. Bu düzenleme, bankaların zorunlu karşılık hesaplarında kilitli tuttuğu tutarı azaltarak likidite yönetimine daha fazla alan açıyor.