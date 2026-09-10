Kredi Kartı Limitleri Değişiyor: Artık Beyan Ettiğiniz Gelir Değil Gerçek Geliriniz Limiti Belirleyecek
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Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren yeni bir dönem kapıda. Bankalar limit belirlerken bundan sonra sadece müşterinin beyan ettiği gelire bakmayacak; SGK kayıtlarındaki gerçek gelir, mevcut kredi ve kart borçları, kısacası ödeme gücünün tamamı hesaba katılacak. Özellikle geliriyle kart limiti arasında ciddi fark bulunan kullanıcıları bir sürpriz bekliyor.
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Yeni sistemde kart limitiniz beyan ettiğiniz maaşa göre değil, SGK'daki gerçek gelirinize ve toplam borç yükünüze bakılarak belirlenecek.
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Öte yandan geliriyle kart limiti arasında belirgin fark bulunan müşterilerin limitleri yeniden masaya yatırılacak.
Bankalar bu çalışmayı 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlamak zorunda.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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