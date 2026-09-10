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Kredi Kartı Limitleri Değişiyor: Artık Beyan Ettiğiniz Gelir Değil Gerçek Geliriniz Limiti Belirleyecek

Kredi Kartı Limitleri Değişiyor: Artık Beyan Ettiğiniz Gelir Değil Gerçek Geliriniz Limiti Belirleyecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 08:10
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Kredi kartı kullanan milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren yeni bir dönem kapıda. Bankalar limit belirlerken bundan sonra sadece müşterinin beyan ettiği gelire bakmayacak; SGK kayıtlarındaki gerçek gelir, mevcut kredi ve kart borçları, kısacası ödeme gücünün tamamı hesaba katılacak. Özellikle geliriyle kart limiti arasında ciddi fark bulunan kullanıcıları bir sürpriz bekliyor.

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Yeni sistemde kart limitiniz beyan ettiğiniz maaşa göre değil, SGK'daki gerçek gelirinize ve toplam borç yükünüze bakılarak belirlenecek.

Yeni sistemde kart limitiniz beyan ettiğiniz maaşa göre değil, SGK'daki gerçek gelirinize ve toplam borç yükünüze bakılarak belirlenecek.

Planlanan yeni veri altyapısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) gelir bilgileri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nde tutulan kredi ve borçluluk verileri birlikte değerlendirilecek. Yani bir müşterinin farklı bankalardaki kredi kartı borcu, ihtiyaç kredisi ve taksitli harcamaları tek bir tabloda görünür hale gelecek.

Şimdiye kadar limit belirlemede en belirleyici unsur, kişinin bankaya sunduğu gelir beyanıydı. Yeni yaklaşımda bankaların, müşterilerin mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını da limit belirleme sürecine dahil etmesi planlanıyor.

Farklı kurumlardaki finansal verilerin bir araya getirilmesiyle kişinin toplam borçluluk durumunun daha net biçimde ortaya konulması amaçlanıyor.

Öte yandan geliriyle kart limiti arasında belirgin fark bulunan müşterilerin limitleri yeniden masaya yatırılacak.

Öte yandan geliriyle kart limiti arasında belirgin fark bulunan müşterilerin limitleri yeniden masaya yatırılacak.

Yeni uygulamanın özellikle yüksek limitli kredi kartı sahiplerini etkilemesi bekleniyor. Geliri ile mevcut kredi kartı limiti arasında belirgin fark bulunan müşterilerin kart limitlerinin yeniden değerlendirilmesi gündeme gelebilecek.

Düzenlemenin arkasındaki temel amaç, kişilerin ödeme gücünü aşan kredi kartı limitlerine ulaşmasının ve buna bağlı aşırı borçlanmanın önüne geçilmesi olarak açıklanıyor. Kart limiti geliriyle uyumsuz bulunan kullanıcılar için limit düşüşü ihtimali de masada.

Bankalar bu çalışmayı 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlamak zorunda.

Bankalar bu çalışmayı 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlamak zorunda.

Bankaların mevcut kredi kartı limitlerini müşterilerin gelirleriyle daha uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalarını 1 Ocak 2027'ye kadar tamamlaması gerekiyor.

Peki şu anki kural ne diyor? 

Mevcut durumda toplam kart limiti, ilk yıl belgelenen aylık net gelirin 2 katını aşamıyor. İkinci yıl ve sonrasında ise tüm bankalardaki kartların toplam limiti, aylık net gelirin 4 katı kadar olabiliyor.

Bu tavanlar yerinde kalsa bile hesabın dayanağı değişiyor. Kritik soru artık 'ne kadar gelir beyan ettiğiniz' değil, 'gerçekte ne kadar kazandığınız ve ne kadar borcunuz olduğu' olacak. Milyonlarca kart sahibinin limitinde önümüzdeki dönemde hareketlenme bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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