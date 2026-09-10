Kredi Kartı Limitleri Değişiyor: Artık Beyan Ettiğiniz Gelir Değil Gerçek Geliriniz Limiti Belirleyecek

Planlanan yeni veri altyapısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) gelir bilgileri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nde tutulan kredi ve borçluluk verileri birlikte değerlendirilecek. Yani bir müşterinin farklı bankalardaki kredi kartı borcu, ihtiyaç kredisi ve taksitli harcamaları tek bir tabloda görünür hale gelecek.

Şimdiye kadar limit belirlemede en belirleyici unsur, kişinin bankaya sunduğu gelir beyanıydı. Yeni yaklaşımda bankaların, müşterilerin mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını da limit belirleme sürecine dahil etmesi planlanıyor.

Farklı kurumlardaki finansal verilerin bir araya getirilmesiyle kişinin toplam borçluluk durumunun daha net biçimde ortaya konulması amaçlanıyor.