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24 Ekim'de Merkür Geri Dönüyor: Gözünden Hiçbir Şey Kaçmayacak 3 Burç

24 Ekim'de Merkür Geri Dönüyor: Gözünden Hiçbir Şey Kaçmayacak 3 Burç

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 11:49
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Ekim ayının gökyüzü gündemi bitmek bilmiyor. Venüs retrosunun ardından şimdi sıra iletişim gezegeni Merkür'de. 30 Eylül'de Akrep burcuna geçen Merkür, 24 Ekim'de bu derin ve sır dolu burçta geri harekete başlıyor ve 13 Kasım'a kadar retroda kalacak.

Astrolojide Merkür'ün Akrep'teki retrosu, sıradan bir iletişim karmaşasından çok daha fazlası olarak yorumlanıyor. Yarım bırakılan konuşmalar yeniden açılıyor, satır aralarına gizlenen anlamlar birer birer okunuyor. Bu dönemde birini lafla idare etmek ya da bir gerçeği üstünkörü bir açıklamayla geçiştirmek hiç kolay olmayacak.

Özellikle su grubundaki üç burç için bu süreç adeta bir dedektif mesaisine dönüşüyor.

İşte Merkür retrosunda gözünden hiçbir şey kaçmayacak 3 burç!

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Merkür retrosu ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek?

Merkür retrosu ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek?

Merkür, 30 Eylül'de Akrep burcuna geçti ve 6 Aralık'a kadar bu burçta ilerleyecek. Bu kadar uzun kalmasının sebebi, yolculuğun ortasında geri harekete geçecek olması: Gezegen 24 Ekim'de retroya giriyor, 13 Kasım'da yeniden düz harekete dönüyor.

Astrologlara göre retronun etkisi aslında birkaç hafta önceden, gölge dönemiyle birlikte hissedilmeye başlıyor. Bu yüzden ekim ayı boyunca karşınıza çıkan konuşmalar, mesajlar ve kararlar, retro sırasında bir kez daha önünüze gelebilir.

Peki bu süreçten en çok kim etkilenecek?

Yengeç: Bir bakışta gerçeklerin sesini duyacaksınız

Yengeç: Bir bakışta gerçeklerin sesini duyacaksınız

Yengeç burcu zaten insanları hissederek tanıyan bir burç; Merkür'ün Akrep'teki retrosuyla birlikte bu yeteneğiniz adeta bir radara dönüşüyor. Birinin sesindeki küçük bir tereddüt, gecikmeli gelen bir cevap ya da bir anda değişen bir ses tonu sizin için yeterli bir ipucu olacak.

Özellikle yakın ilişkilerinizde, uzun süredir üzerine konuşmaktan kaçındığınız bir mesele yeniden masaya gelebilir. Bu kez kırılmamak için susmak yerine, içinizde biriktirdiklerinizi nazik ama net bir şekilde dile getirmeyi deneyin. Ortaya çıkan cevap, bağınızın gerçekte ne kadar sağlam olduğunu size gösterecek.

Akrep: Bu kez son sözü siz söyleyeceksiniz

Akrep: Bu kez son sözü siz söyleyeceksiniz

Merkür'ün retrosunu kendi burcunuzda yaşamanın etkisi en çok sizde hissedilecek. Normalde düşüncelerinizi kolay kolay paylaşmayan Akrep, bu dönemde içinde biriktirdiği her şeyi konuşmaya hazır olacak. Üstelik karşınızdakinin vereceği cevabı daha soruyu sormadan sezebileceksiniz.

Geçmişte yarım kalmış bir tartışma, ortak bir para meselesi ya da güveninizi sarsan bir olay yeniden önünüze gelebilir. Retro döneminde verilen kararların geri dönebileceğini unutmadan, öfkeyle değil sakin bir kararlılıkla hareket etmeniz size kazandıracak. 13 Kasım'dan sonra bu meselelerin çok daha net bir sonuca bağlandığını göreceksiniz.

Balık: Sezgileriniz hiç bu kadar güçlü olmamıştı

Balık: Sezgileriniz hiç bu kadar güçlü olmamıştı

Balık burcunun en güçlü yanı olan sezgiler, Merkür retrosuyla birlikte zirveye çıkıyor. Bir ortamda havanın değiştiğini herkesten önce fark edecek, birinin anlattığı hikâyedeki boşlukları kolayca yakalayacaksınız. Bu dönemde içinize doğan hislere kulak vermeniz sizi pek çok hayal kırıklığından koruyabilir.

Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var: Geçmişte yaşanan bir olayı zihninizde defalarca canlandırmak, sizi gereksiz bir kaygının içine çekebilir. Bir konuyu çözmek için kafa yormak ile onu kafanızda büyütmek arasındaki çizgiyi korumaya çalışın. Bazen en doğru cevap, biraz uzaklaşıp zamanın her şeyi netleştirmesine izin vermek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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