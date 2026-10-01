24 Ekim'de Merkür Geri Dönüyor: Gözünden Hiçbir Şey Kaçmayacak 3 Burç

Ekim ayının gökyüzü gündemi bitmek bilmiyor. Venüs retrosunun ardından şimdi sıra iletişim gezegeni Merkür'de. 30 Eylül'de Akrep burcuna geçen Merkür, 24 Ekim'de bu derin ve sır dolu burçta geri harekete başlıyor ve 13 Kasım'a kadar retroda kalacak.

Astrolojide Merkür'ün Akrep'teki retrosu, sıradan bir iletişim karmaşasından çok daha fazlası olarak yorumlanıyor. Yarım bırakılan konuşmalar yeniden açılıyor, satır aralarına gizlenen anlamlar birer birer okunuyor. Bu dönemde birini lafla idare etmek ya da bir gerçeği üstünkörü bir açıklamayla geçiştirmek hiç kolay olmayacak.

Özellikle su grubundaki üç burç için bu süreç adeta bir dedektif mesaisine dönüşüyor.

İşte Merkür retrosunda gözünden hiçbir şey kaçmayacak 3 burç!

Kaynak