Daha Önce Görüntüleriyle Sevenlerini Endişelendirmişti: Mazhar Alanson’un Son Hali Ortaya Çıktı!
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Mazhar Alanson’dan yeni görüntüler geldi. Şarkılarıyla kuşaklara eşlik eden usta sanatçı, geçtiğimiz aylarda bir konser girişinde görüntülenmişti. O anlarda görünümüyle dikkat çeken Alanson hakkında endişeli yorumlar yapılmıştı. Bu kez Irmak Arıcı’nın programına konuk olan sanatçı, müzik çalışmalarını anlattı. Programdan gelen kareler ise son halini yeniden gündeme taşıdı.
Kaynak: Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne
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Şarkılarıyla hayatımızın farklı dönemlerine eşlik eden Mazhar Alanson, Türk müziğinin en tanıdık isimlerinden biri.
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Mazhar Alanson, geçtiğimiz aylarda Şebnem Ferah konserindeki görüntüleriyle dikkat çekmişti.
Irmak Arıcı’nın programına konuk olan Mazhar Alanson, son görünümünün yanında yeni projeleriyle de gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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