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Daha Önce Görüntüleriyle Sevenlerini Endişelendirmişti: Mazhar Alanson’un Son Hali Ortaya Çıktı!

Daha Önce Görüntüleriyle Sevenlerini Endişelendirmişti: Mazhar Alanson’un Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 12:19
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Mazhar Alanson’dan yeni görüntüler geldi. Şarkılarıyla kuşaklara eşlik eden usta sanatçı, geçtiğimiz aylarda bir konser girişinde görüntülenmişti. O anlarda görünümüyle dikkat çeken Alanson hakkında endişeli yorumlar yapılmıştı. Bu kez Irmak Arıcı’nın programına konuk olan sanatçı, müzik çalışmalarını anlattı. Programdan gelen kareler ise son halini yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne

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Şarkılarıyla hayatımızın farklı dönemlerine eşlik eden Mazhar Alanson, Türk müziğinin en tanıdık isimlerinden biri.

Şarkılarıyla hayatımızın farklı dönemlerine eşlik eden Mazhar Alanson, Türk müziğinin en tanıdık isimlerinden biri.

Bazı şarkıların ilk notası bile bizi yıllar öncesine götürmeye yetiyor. Mazhar Alanson’un sesi de o şarkılarla birlikte hafızamıza yerleşen seslerden. Fuat Güner ve Özkan Uğur’la birlikte MFÖ çatısı altında seslendirdiği parçalar, yıllardır farklı kuşakların dinleme listelerinde kendine yer buluyor.

“Ele Güne Karşı”, “Güllerin İçinden”, “Sarı Laleler” ve “Yalnızlık Ömür Boyu” gibi şarkılarıyla tanıdığımız MFÖ, Türkiye’de grup müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri. Alanson da grubun kendine özgü anlatımında, sözlerinde ve sesinde önemli bir yere sahip. Kimi zaman aşkı ve yalnızlığı, kimi zaman gündelik hayatın içinden bir hikâyeyi anlatan şarkıları, dinleyicileriyle yıllardır bağ kuruyor.

Alanson’un solo çalışmalarında da benzer bir etki var. “Yandım”, “Ah Bu Ben” ve “Benim Hâlâ Umudum Var”, sanatçının kendi adıyla özdeşleşen eserleri arasında. Müzik kariyerinin yanında sinemada da izlediğimiz Alanson, Cem Yılmaz’la birlikte rol aldığı “Her Şey Çok Güzel Olacak” filmiyle de hafızalarda yer edindi.

Kısacası onu yalnızca bir dönemin popüler sanatçısı olarak hatırlamıyoruz. Şarkıları hâlâ dinleniyor, filmleri yeniden izleniyor ve yıllar önceki performansları bugün de paylaşılıyor. Bu nedenle kendisinden gelen yeni bir görüntü veya açıklama da sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Mazhar Alanson, geçtiğimiz aylarda Şebnem Ferah konserindeki görüntüleriyle dikkat çekmişti.

Mazhar Alanson, geçtiğimiz aylarda Şebnem Ferah konserindeki görüntüleriyle dikkat çekmişti.

Usta sanatçı, haziran ayında eşi Biricik Suden’le birlikte Şebnem Ferah’ın konserine katılmıştı. Konser alanına girişte kameralara yansıyan Alanson’un görüntüleri, kısa sürede magazin haberlerine konu oldu.

O dönemde yayımlanan haberlerde sanatçının daha zayıf ve yorgun göründüğü belirtilmiş, yürüyüşüne ilişkin yorumlar da aktarılmıştı. Sevenlerinin endişelerini dile getirdiği görüntüler, Alanson’un sağlık durumuna yönelik soruları beraberinde getirmişti.

Alanson’un son yıllarda yaşadığı kayıplar da bu haberlerde hatırlatılmıştı. Önce uzun yıllar birlikte müzik yaptığı yakın dostu Özkan Uğur’u, ardından kızı Eda Alanson’u kaybeden sanatçının geçirdiği zor dönem yeniden gündeme gelmişti.

Ancak görünümündeki değişimin nedenine ilişkin yorumlar, sanatçının doğrulanmış bir sağlık açıklaması anlamına gelmiyordu. Konser görüntülerinin ardından öne çıkan, sevenlerinin kendisiyle ilgili merakı ve endişesiydi.

Aylar sonra bu kez bir televizyon programında izleyici karşısına çıkan Alanson’dan yeni kareler geldi. Sanatçı, programda devam eden çalışmalarını da anlattı.

Irmak Arıcı’nın programına konuk olan Mazhar Alanson, son görünümünün yanında yeni projeleriyle de gündeme geldi.

Irmak Arıcı’nın programına konuk olan Mazhar Alanson, son görünümünün yanında yeni projeleriyle de gündeme geldi.

Mazhar Alanson, TRT Müzik’te yayımlanan “Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne” programına konuk oldu. Müzik kariyerinden ve hazırlıklarından bahseden sanatçı, üretmeye devam ettiğini anlattı.

Programdan gelen görüntülerde Alanson, renkli çizgili ceketiyle bir koltukta otururken görülüyor. Arkasında müzisyenlerin bulunduğu bu kare, sanatçının son görünümünü de izleyicilerle buluşturdu.

Alanson, sohbet sırasında “Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum” diyerek yeni sözler ve besteler üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca MFÖ şarkılarının farklı sanatçılar tarafından yorumlanacağı bir saygı albümü hazırlandığını açıkladı.

Usta isimden gelen bir diğer haber ise “Best of Mazhar Alanson” albümü oldu. Sanatçı, sevilen eserlerini bir araya getirecek bu projenin de dinleyicilerle buluşacağını söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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