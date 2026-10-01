Daha Önce Görüntüleriyle Sevenlerini Endişelendirmişti: Mazhar Alanson’un Son Hali Ortaya Çıktı!

Bazı şarkıların ilk notası bile bizi yıllar öncesine götürmeye yetiyor. Mazhar Alanson’un sesi de o şarkılarla birlikte hafızamıza yerleşen seslerden. Fuat Güner ve Özkan Uğur’la birlikte MFÖ çatısı altında seslendirdiği parçalar, yıllardır farklı kuşakların dinleme listelerinde kendine yer buluyor.

“Ele Güne Karşı”, “Güllerin İçinden”, “Sarı Laleler” ve “Yalnızlık Ömür Boyu” gibi şarkılarıyla tanıdığımız MFÖ, Türkiye’de grup müziği denince akla gelen ilk isimlerden biri. Alanson da grubun kendine özgü anlatımında, sözlerinde ve sesinde önemli bir yere sahip. Kimi zaman aşkı ve yalnızlığı, kimi zaman gündelik hayatın içinden bir hikâyeyi anlatan şarkıları, dinleyicileriyle yıllardır bağ kuruyor.

Alanson’un solo çalışmalarında da benzer bir etki var. “Yandım”, “Ah Bu Ben” ve “Benim Hâlâ Umudum Var”, sanatçının kendi adıyla özdeşleşen eserleri arasında. Müzik kariyerinin yanında sinemada da izlediğimiz Alanson, Cem Yılmaz’la birlikte rol aldığı “Her Şey Çok Güzel Olacak” filmiyle de hafızalarda yer edindi.

Kısacası onu yalnızca bir dönemin popüler sanatçısı olarak hatırlamıyoruz. Şarkıları hâlâ dinleniyor, filmleri yeniden izleniyor ve yıllar önceki performansları bugün de paylaşılıyor. Bu nedenle kendisinden gelen yeni bir görüntü veya açıklama da sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.