Özgür Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fon Çağrısı: "Son 1 Ay Kesinlikle Yeterli Değil"
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Türkiye'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesiyle 455 binden fazla yatırımcıyı etkileyen fon krizinde yeni bir tartışma başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kriz patlamadan önceki son bir ayda fonlardan çıkış yapanların tespit edilmesi talimatını verdiği kulislere yansıdı.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise bu habere X hesabından peş peşe iki paylaşımla yanıt verdi. İncelemenin yalnızca son bir ayla sınırlı tutulmasının pek çok şeyi gizli bırakacağını savunan Demirtaş, Cumhurbaşkanlığına doğrudan bir çağrıda bulundu ve kendisine veri verilmesi halinde işin içindeki tüm hesapları 24 saat içinde ortaya çıkarabileceklerini söyledi.
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Demirtaş, uzman bir kurul kurulursa son 5 yılda bu işin içinde olan tüm hesapları 24 saatte çıkarabileceklerini yazdı.
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Demirtaş'a göre olay 2021'de başladı ve 10 yıllık veriyi işlemenin maliyeti bir aylıkla neredeyse aynı.
Fon krizinde 131 fon tasfiyeye alındı, Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu da devreye girdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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