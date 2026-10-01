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Özgür Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fon Çağrısı: "Son 1 Ay Kesinlikle Yeterli Değil"

Özgür Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fon Çağrısı: "Son 1 Ay Kesinlikle Yeterli Değil"

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.10.2026 - 12:46
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Türkiye'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesiyle 455 binden fazla yatırımcıyı etkileyen fon krizinde yeni bir tartışma başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kriz patlamadan önceki son bir ayda fonlardan çıkış yapanların tespit edilmesi talimatını verdiği kulislere yansıdı.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise bu habere X hesabından peş peşe iki paylaşımla yanıt verdi. İncelemenin yalnızca son bir ayla sınırlı tutulmasının pek çok şeyi gizli bırakacağını savunan Demirtaş, Cumhurbaşkanlığına doğrudan bir çağrıda bulundu ve kendisine veri verilmesi halinde işin içindeki tüm hesapları 24 saat içinde ortaya çıkarabileceklerini söyledi.

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Demirtaş, uzman bir kurul kurulursa son 5 yılda bu işin içinde olan tüm hesapları 24 saatte çıkarabileceklerini yazdı.

Demirtaş, uzman bir kurul kurulursa son 5 yılda bu işin içinde olan tüm hesapları 24 saatte çıkarabileceklerini yazdı.
twitter.com

Demirtaş, Erdoğan'ın talimatına ilişkin haberi alıntılayarak paylaşımına 'Sayın Cumhurbaşkanlığından ricamdır' diye başladı. Konuyla ilgili uzman bir kurul kurulması halinde finansa hâkim, şeffaf, vatansever ve kod yazabilen kişiler olarak son 5 yılda bu işin içinde yer alan tüm hesapları 24 saat içinde ortaya çıkarabileceklerini söyledi.

Paylaşımının sonunu ise incelemenin kapsamına ayırdı: 'Son 1 ay bir çok şeyi saklı bırakacaktır.'

Demirtaş'a göre olay 2021'de başladı ve 10 yıllık veriyi işlemenin maliyeti bir aylıkla neredeyse aynı.

Demirtaş'a göre olay 2021'de başladı ve 10 yıllık veriyi işlemenin maliyeti bir aylıkla neredeyse aynı.
twitter.com

Ünlü ekonomist, aynı habere yaptığı diğer paylaşımda ise daha net bir dil kullandı. 'Son 1 AY kesinlikle yeterli değil' diyen Demirtaş, olayın 2021 yılında başladığını öne sürdü ve bilgisayarların hızı sayesinde bir aylık veriyle on yıllık veriyi işlemenin maliyetinin neredeyse aynı olduğunu vurguladı.

Demirtaş'ın paylaşımı şu sözlerle sona erdi: 'Datayı bana verirlerse 24 saat içinde TÜM suçluları isim isim çıkarır teslim ederim.'

Fon krizinde 131 fon tasfiyeye alındı, Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu da devreye girdi.

Fon krizinde 131 fon tasfiyeye alındı, Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu da devreye girdi.

Kriz, Pusula Portföy'ün fonlarından 28 Ağustos'tan itibaren yaklaşık 132,7 milyar liralık çıkış talebi gelmesiyle başladı. Şirket 15 Eylül'de bazı fonlarında yatırımcılara ödeme yapamadığını açıkladı, benzer sorunlar kısa sürede Tera Portföy'e ait fonlarda da görüldü. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonu TEFAS'ta işleme kapatarak tasfiye kararı aldı. SPK'nın açıklamasına göre bu fonlarda 455.758 tekil yatırımcının parası bulunuyor.

Süreç kısa sürede bir soruşturmaya dönüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada fon yöneticileri dahil çok sayıda isim tutuklandı. Erdoğan da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu ve Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiğini açıklamıştı.

Kulislere yansıyan son bilgiye göre Erdoğan, kriz patlamadan önceki son bir ayda fonlardan çıkanların kim olduğunun bir an önce ortaya çıkarılmasını istedi; hangi partiden olursa olsun siyasetçi ya da bürokrat için kanun ne diyorsa onun uygulanacağını söylediği aktarıldı. Demirtaş'ın itirazı da tam bu noktaya, yani incelemenin kapsadığı bir aylık zaman aralığına yönelik.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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