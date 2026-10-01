Özgür Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fon Çağrısı: "Son 1 Ay Kesinlikle Yeterli Değil"

Demirtaş, Erdoğan'ın talimatına ilişkin haberi alıntılayarak paylaşımına 'Sayın Cumhurbaşkanlığından ricamdır' diye başladı. Konuyla ilgili uzman bir kurul kurulması halinde finansa hâkim, şeffaf, vatansever ve kod yazabilen kişiler olarak son 5 yılda bu işin içinde yer alan tüm hesapları 24 saat içinde ortaya çıkarabileceklerini söyledi.

Paylaşımının sonunu ise incelemenin kapsamına ayırdı: 'Son 1 ay bir çok şeyi saklı bırakacaktır.'