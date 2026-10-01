Alpler’deki Buzulların Yüzde 20’si Eridi: İsviçre Yalnızca 2026’da Buz Kütlesinin Yüzde 5,5’ini Kaybetti
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Alpler’deki buzullar son beş yılda hacminin yaklaşık yüzde 20’sini kaybetti. İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) ve Kriyosfer Gözlem Komisyonu’nun yeni raporuna göre ülkedeki buzullar yalnızca 2026’da yüzde 5,5 küçüldü.
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Raporun ortaya koyduğu tablo ağır: 2021’den bu yana İsviçre buzullarının yüzde 19,4’ü yok oldu.
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Karsız geçen bir kışın ardından gelen rekor sıcaklar, buzullara 2026’da ikinci bir darbe indirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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