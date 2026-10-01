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Alpler’deki Buzulların Yüzde 20’si Eridi: İsviçre Yalnızca 2026’da Buz Kütlesinin Yüzde 5,5’ini Kaybetti

Alpler’deki Buzulların Yüzde 20’si Eridi: İsviçre Yalnızca 2026’da Buz Kütlesinin Yüzde 5,5’ini Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 13:04
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Alpler’deki buzullar son beş yılda hacminin yaklaşık yüzde 20’sini kaybetti. İsviçre Buzul İzleme Ağı (GLAMOS) ve Kriyosfer Gözlem Komisyonu’nun yeni raporuna göre ülkedeki buzullar yalnızca 2026’da yüzde 5,5 küçüldü.

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Raporun ortaya koyduğu tablo ağır: 2021’den bu yana İsviçre buzullarının yüzde 19,4’ü yok oldu.

Raporun ortaya koyduğu tablo ağır: 2021’den bu yana İsviçre buzullarının yüzde 19,4’ü yok oldu.

GLAMOS ile İsviçre Bilimler Akademisi’ne (SCNAT) bağlı Kriyosfer Gözlem Komisyonu’nun ortak raporuna göre buzullar 2026’da hacimlerinin yüzde 5,5’ini yitirdi. 2021’den bu yana toplam kayıp ise yüzde 19,4’e çıktı. Ölçüm yapılan buzulların ortalama kalınlığı bir yılda 2,5 ila 4 metre inceldi, yaz boyunca bazı bölgelerde bu düşüş 10 metreyi buldu.

Çalışmanın başyazarı, ETH Zürih’ten buzul bilimci Matthias Huss erimede yeni ve tehlikeli bir dinamiğe dikkat çekti. Huss’a göre buzullar artık yalnızca yüzeyden geri çekilmiyor; buzul altı erime suları devasa iç mağaralar açıyor, çatılar çöküyor ve kütleler içten parçalanarak çok daha hızlı ufalanıyor. Raporda Bella Tola Buzulu ile Griessfiren/Plattalvafirn gibi birçok küçük buzulun bu süreçte yok olduğu kaydedildi.

Karsız geçen bir kışın ardından gelen rekor sıcaklar, buzullara 2026’da ikinci bir darbe indirdi.

Karsız geçen bir kışın ardından gelen rekor sıcaklar, buzullara 2026’da ikinci bir darbe indirdi.

Sorunun başında kış var. Kasım 2025 ile Nisan 2026 arasındaki dönem, ölçümlerin başladığı tarihten bu yana en az kar yağışı görülen 10 kıştan biri oldu; tüm rakımlarda kar kalınlığı uzun vadeli ortalamanın çok altında kaldı. Haziran ayındaki sıcak hava dalgası buzulları koruyan kar örtüsünü kısmen eritti, eylüle gelindiğinde deniz seviyesinden 3 bin 500 metre yükseklikte bile kar kalmamıştı.

Mayıstan eylüle her ay kuraklık ve en az bir sıcak hava dalgası yaşandı. Donma sınırı 76 gün boyunca 4 bin metrenin üzerinde seyretti; bu, ortalamanın iki katından fazla ve rekor anlamına geliyor. İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisi de nisan-eylül döneminin 1864’ten bu yana ölçülen en sıcak ve en kurak yaz yarıyılı olduğunu açıkladı. Temmuz ile eylül arasında buzullar yaklaşık 2,2 trilyon litre su kaybetti; bu miktar, İsviçre’deki tüm hanelerin yıllık içme suyu tüketiminin 4 katından fazla. Erime şimdilik yazın su sıkıntısını hafifletmeye devam etse de buzla kaplı alan küçüldükçe bu katkı da azalıyor.

Raporda şu değerlendirme yer aldı: “Alpler’deki buzulların bu koşullar altında uzun vadede hayatta kalma şansı bulunmuyor.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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