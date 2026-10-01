Alpler’deki Buzulların Yüzde 20’si Eridi: İsviçre Yalnızca 2026’da Buz Kütlesinin Yüzde 5,5’ini Kaybetti

GLAMOS ile İsviçre Bilimler Akademisi’ne (SCNAT) bağlı Kriyosfer Gözlem Komisyonu’nun ortak raporuna göre buzullar 2026’da hacimlerinin yüzde 5,5’ini yitirdi. 2021’den bu yana toplam kayıp ise yüzde 19,4’e çıktı. Ölçüm yapılan buzulların ortalama kalınlığı bir yılda 2,5 ila 4 metre inceldi, yaz boyunca bazı bölgelerde bu düşüş 10 metreyi buldu.

Çalışmanın başyazarı, ETH Zürih’ten buzul bilimci Matthias Huss erimede yeni ve tehlikeli bir dinamiğe dikkat çekti. Huss’a göre buzullar artık yalnızca yüzeyden geri çekilmiyor; buzul altı erime suları devasa iç mağaralar açıyor, çatılar çöküyor ve kütleler içten parçalanarak çok daha hızlı ufalanıyor. Raporda Bella Tola Buzulu ile Griessfiren/Plattalvafirn gibi birçok küçük buzulun bu süreçte yok olduğu kaydedildi.