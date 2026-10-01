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Oyuncu Melisa Şenolsun'un Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu

Oyuncu Melisa Şenolsun'un Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 13:45
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Melisa Şenolsun’un test sonucu belli oldu. Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu, Adli Tıp işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Şenolsun’dan alınan örneklerin inceleme sonucu ise bugün netleşti. Gazeteci Burak Doğan’ın özel haberine göre oyuncunun saç örneğinde yasaklı madde tespit edildi. Testinin pozitif çıktığı bilgisi basına yansıdı.

Kaynak: Burak Doğan

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Melisa Şenolsun, ünlü isimlere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

Melisa Şenolsun, ünlü isimlere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması, eylül ayında çok sayıda tanınmış ismi gündeme getirmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Melisa Şenolsun da bulunuyordu.

Soruşturmada, yasaklı madde kullanımı ve kullanımını kolaylaştırmaya ilişkin iddialar araştırılırken şüphelilerden biyolojik örnekler alındı. Şenolsun da Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan isimler arasında yer aldı. Oyuncudan alınan örneklerin inceleme sonuçları ise bekleniyordu.

Soruşturma kapsamında farklı isimlere ilişkin test sonuçları haberleştirilirken, bu kez Melisa Şenolsun’un sonucuna dair bilgi geldi.

Burak Doğan’ın özel haberine göre Melisa Şenolsun’un yasaklı madde testi pozitif çıktı.

Burak Doğan’ın özel haberine göre Melisa Şenolsun’un yasaklı madde testi pozitif çıktı.

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, Adli Tıp Kurumu’nda incelenen Melisa Şenolsun’un saç örneğinde yasaklı madde tespit edildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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