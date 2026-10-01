Oyuncu Melisa Şenolsun'un Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasaklı madde soruşturması, eylül ayında çok sayıda tanınmış ismi gündeme getirmişti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Melisa Şenolsun da bulunuyordu.

Soruşturmada, yasaklı madde kullanımı ve kullanımını kolaylaştırmaya ilişkin iddialar araştırılırken şüphelilerden biyolojik örnekler alındı. Şenolsun da Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan isimler arasında yer aldı. Oyuncudan alınan örneklerin inceleme sonuçları ise bekleniyordu.

Soruşturma kapsamında farklı isimlere ilişkin test sonuçları haberleştirilirken, bu kez Melisa Şenolsun’un sonucuna dair bilgi geldi.