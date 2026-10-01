Oyuncu Melisa Şenolsun'un Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu
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Melisa Şenolsun’un test sonucu belli oldu. Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu, Adli Tıp işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Şenolsun’dan alınan örneklerin inceleme sonucu ise bugün netleşti. Gazeteci Burak Doğan’ın özel haberine göre oyuncunun saç örneğinde yasaklı madde tespit edildi. Testinin pozitif çıktığı bilgisi basına yansıdı.
Kaynak: Burak Doğan
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Melisa Şenolsun, ünlü isimlere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gözaltına alınmıştı.
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Burak Doğan’ın özel haberine göre Melisa Şenolsun’un yasaklı madde testi pozitif çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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