Ne Dolar Ne Euro: 9 Ayda En Çok Kazandıran Döviz Herkesi Şaşırttı

Dünya gazetesinin 1 Ocak ve 30 Eylül 2026 kurlarını esas alarak yaptığı hesaplama, 11 farklı dövizin Türk lirası karşısındaki performansını yan yana koyuyor. Mantık basit: Yılbaşında 1 milyon TL ile alınan döviz, 30 Eylül kuruyla yeniden liraya çevrildiğinde ne kadar ediyor?

Listenin en altında yüzde 5,04 ile İsveç kronu yer aldı. 4,6486 liradan 4,8827 liraya çıkan kron, 1 milyon lirayı yalnızca 1 milyon 50 bin 359 liraya taşıyabildi. Rus rublesi ise 0,535 liradan 0,58042 liraya yükseldi ve yüzde 8,49 artışla 1 milyon 84 bin 897 liraya ulaştı.