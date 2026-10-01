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Ne Dolar Ne Euro: 9 Ayda En Çok Kazandıran Döviz Herkesi Şaşırttı

Ne Dolar Ne Euro: 9 Ayda En Çok Kazandıran Döviz Herkesi Şaşırttı

Dolar
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 14:16
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Döviz kurlarında 2026'nın ilk dokuz ayı geride kalırken yatırımcının cebine en çok para koyan birim belli oldu. Yılbaşında 1 milyon lirasını dövize çeviren biri için hangi para birimini seçtiği, eylül sonunda yüz bin liraları aşan bir fark yarattı. Listenin zirvesinde ise ne dolar ne de euro var.

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1 milyon lira dövize yatırıldı. 9 ayın sonunda tablo para birimine göre tamamen değişti.

1 milyon lira dövize yatırıldı. 9 ayın sonunda tablo para birimine göre tamamen değişti.

Dünya gazetesinin 1 Ocak ve 30 Eylül 2026 kurlarını esas alarak yaptığı hesaplama, 11 farklı dövizin Türk lirası karşısındaki performansını yan yana koyuyor. Mantık basit: Yılbaşında 1 milyon TL ile alınan döviz, 30 Eylül kuruyla yeniden liraya çevrildiğinde ne kadar ediyor?

Listenin en altında yüzde 5,04 ile İsveç kronu yer aldı. 4,6486 liradan 4,8827 liraya çıkan kron, 1 milyon lirayı yalnızca 1 milyon 50 bin 359 liraya taşıyabildi. Rus rublesi ise 0,535 liradan 0,58042 liraya yükseldi ve yüzde 8,49 artışla 1 milyon 84 bin 897 liraya ulaştı.

Euro beklentilerin gerisinde kaldı.

Euro beklentilerin gerisinde kaldı.

Yılbaşında 50,4532 lira olan euro, eylül sonunda 55,5567 liraya çıktı. Bu tablo yüzde 10,12 getiri ve 1 milyon 101 bin 153 liralık bir bakiye anlamına geliyor.

Orta sıralarda birbirine çok yakın sonuçlar dikkat çekti. Japon yeni yüzde 13,41 ile 1 milyon 134 bin 86 liraya, BAE dirhemi yüzde 13,52 ile 1 milyon 135 bin 201 liraya, Suudi Arabistan riyali de yüzde 14,02 ile 1 milyon 140 bin 210 liraya ulaştı.

ABD doları 42,8623 liradan 48,9303 liraya yükselerek yüzde 14,16 değer kazandı ve 1 milyon lirayı 1 milyon 141 bin 570 liraya çıkardı. Kuveyt dinarı da aynı oranda prim yaptı. 138,4410 liradan 158,0511 liraya tırmanan dinar, dolara yalnızca 80 lira fark atarak 1 milyon 141 bin 650 lirada kapattı.

Ne dolar ne euro! Zirve şaşırttı.

Ne dolar ne euro! Zirve şaşırttı.

Son üç sıra, dolar ve euroyu açık ara geride bırakan para birimlerine ait. Avustralya doları 28,6798 liradan 34,0348 liraya çıkarak yüzde 18,67 getiri sağladı ve 1 milyon lirayı 1 milyon 186 bin 717 liraya taşıdı. Çin yuanı ise 6,09 liradan 7,2571 liraya yükseldi, yüzde 19,16 artışla 1 milyon 191 bin 642 liraya ulaştı.

Dokuz ayın şampiyonu Norveç kronu oldu. Yılbaşında 4,2590 lira olan kron, 30 Eylül'de 5,0870 liradan işlem gördü. Yüzde 19,44'lük bu yükseliş, kronu tercih eden yatırımcının 1 milyon lirasını 1 milyon 194 bin 412 liraya çıkardı.

Fark rakamlara dökülünce daha net görülüyor. Aynı parayla Norveç kronu alan biri, dolar alana göre 52 bin 842 lira, euro alana göre ise 93 bin 259 lira daha fazla kazandı. İsveç kronunu seçenle arasındaki fark 144 bin lirayı aştı. Hesaplamanın yalnızca kur değişimini esas aldığını, alış-satış makası gibi kalemlerin tabloya dahil olmadığını da not etmek gerekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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