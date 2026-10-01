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"Şirin Furtuna" Gamze Süner Atay, Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin Set Temposunu Anlattı

"Şirin Furtuna" Gamze Süner Atay, Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin Set Temposunu Anlattı

TRT yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 14:25
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Taşacak Bu Deniz'in Şirin Furtuna'sı Gamze Süner Atay, Sibel Arna'nın YouTube kanalında set arkadaşlarından övgüyle söz etti. Ekranda oğlunu oynayan Aytek Şayan'ı ayrı bir yere koyan usta oyuncu, başrollerle ilgili de dikkat çeken bir tespitte bulundu. Peki Atay, Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe için ne dedi?

Kaynak: Sibel Arna

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Gamze Süner Atay, ekranda oğlu Şerif'i oynayan Aytek Şayan'ı ilk sıraya koydu.

Gamze Süner Atay, ekranda oğlu Şerif'i oynayan Aytek Şayan'ı ilk sıraya koydu.

Sibel Arna'nın sorularını yanıtlayan Gamze Süner Atay, sözü Taşacak Bu Deniz'deki set arkadaşlarına getirdi. Oyuncunun ilk andığı isim, dizide oğlu Şerif Furtuna'yı canlandıran Aytek Şayan oldu.

Atay, bu düşüncesini her fırsatta dile getirdiğinin altını çizerek şunları söyledi: 'Bunu hep söylüyorum. Yani yine söylerim. Aytek, yani oğlumu oynayan Şerif Furtuna... Aytek, karşılıklı oynaması zevkli bir oyuncu.'

Aytek Şayan da geçtiğimiz günlerde Şerif rolü üzerinden kötü karakter oynamanın keyfini anlattığı açıklamalarıyla gündem olmuştu. Oyuncu, kötü karakterin iyi kurgulandığında oyuncuya geniş bir oyun alanı açtığını söylemişti.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal için "Hiç durmadan çalışıyorlar" dedi.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal için "Hiç durmadan çalışıyorlar" dedi.

Övgüler Aytek Şayan'la sınırlı kalmadı. Atay, dizide Adil Koçari'ye hayat veren Ulaş Tuna Astepe ile Esme Furtuna'yı canlandıran Deniz Baysal'ın set temposuna ayrıca dikkat çekti.

Usta oyuncu iki başrol için şu ifadeleri kullandı: 'Ama tabii Ulaş, Deniz... Yani onlar bir de çok yükün altındalar. Yani hiç durmadan çalışıyorlar ve müthiş bir disiplinleri de var.'

Haftalık dizi temposunda başrol oyuncuları sahnelerin büyük bölümünde yer alıyor, çekim günlerinin çoğunu sette geçiriyor. Atay'ın sözleri de ekrana yansıyan hikâyenin arkasındaki bu yoğun emeğe işaret etti. Dizinin yükünü omuzlayan ikilinin uyumu, ilk sezon boyunca da seyircilerin en çok konuştuğu konular arasındaydı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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