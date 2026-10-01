"Şirin Furtuna" Gamze Süner Atay, Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin Set Temposunu Anlattı

Övgüler Aytek Şayan'la sınırlı kalmadı. Atay, dizide Adil Koçari'ye hayat veren Ulaş Tuna Astepe ile Esme Furtuna'yı canlandıran Deniz Baysal'ın set temposuna ayrıca dikkat çekti.

Usta oyuncu iki başrol için şu ifadeleri kullandı: 'Ama tabii Ulaş, Deniz... Yani onlar bir de çok yükün altındalar. Yani hiç durmadan çalışıyorlar ve müthiş bir disiplinleri de var.'

Haftalık dizi temposunda başrol oyuncuları sahnelerin büyük bölümünde yer alıyor, çekim günlerinin çoğunu sette geçiriyor. Atay'ın sözleri de ekrana yansıyan hikâyenin arkasındaki bu yoğun emeğe işaret etti. Dizinin yükünü omuzlayan ikilinin uyumu, ilk sezon boyunca da seyircilerin en çok konuştuğu konular arasındaydı.