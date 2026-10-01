"Şirin Furtuna" Gamze Süner Atay, Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin Set Temposunu Anlattı
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Taşacak Bu Deniz'in Şirin Furtuna'sı Gamze Süner Atay, Sibel Arna'nın YouTube kanalında set arkadaşlarından övgüyle söz etti. Ekranda oğlunu oynayan Aytek Şayan'ı ayrı bir yere koyan usta oyuncu, başrollerle ilgili de dikkat çeken bir tespitte bulundu. Peki Atay, Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe için ne dedi?
Kaynak: Sibel Arna
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Gamze Süner Atay, ekranda oğlu Şerif'i oynayan Aytek Şayan'ı ilk sıraya koydu.
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Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal için "Hiç durmadan çalışıyorlar" dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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