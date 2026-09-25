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Taşacak Bu Deniz Setinde 10 Kilo Alan Aytek Şayan'nın Güldüren Kara Lahana Sarması Hikayesi

Taşacak Bu Deniz Setinde 10 Kilo Alan Aytek Şayan'nın Güldüren Kara Lahana Sarması Hikayesi

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 21:50
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Taşacak Bu Deniz'in Şerif Furtuna'sı Aytek Şayan, bu kez setten güldüren bir anı paylaştı. Dizi ekibiyle Kafa TV'de Dolunay Soysert'in sunduğu Ne Münasebet'e konuk olan oyuncu, çekimler boyunca 10 kilo aldığını söyledi. Peki bu kiloların arkasında ne vardı? Meğer her şey bir tencere kara lahana sarmasıyla başlamış.

Kaynak: KAFA TV

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Taşacak Bu Deniz setinde 10 kilo aldığını açıklayan Aytek Şayan, kara lahana sarmasıyla başlayan kilo alma sürecini anlattı.

Taşacak Bu Deniz setinde 10 kilo aldığını açıklayan Aytek Şayan, kara lahana sarmasıyla başlayan kilo alma sürecini anlattı.

Çekimler nedeniyle ekip arkadaşlarıyla sık sık bir araya geldiklerini belirten Şayan, bir gün kendilerine yaklaşık 3 kilo kara lahana sarması getirildiğini söyledi. O akşam derbi maçı için 15 kişinin aynı evde toplandığını anlatan oyuncu, maçın heyecanı nedeniyle kimsenin sarmalara dokunmadığını belirtti.

Maçın ardından evde, dizide İso karakterini canlandıran Erdem Şanlı ile kaldığını söyleyen Aytek Şayan, ikilinin sarmaların tadına bakmaya karar verdiğini anlattı.

Şayan o anları, “Bir tane attım ağzıma, Erdem'e baktım; ‘Limon var mı?’ dedim. Limonu boşalttık üzerine, 3 kilo var orada... İkimiz dibini gördük!” sözleriyle anlattı.

Şerif ile İso, 3 kiloluk kara lahana sarmasının dibini gördü.

Şerif ile İso, 3 kiloluk kara lahana sarmasının dibini gördü.

Kara lahana sarmasını çok beğenen ikili, diğer ekip arkadaşlarının da tadına bakması için otelde kalan isimleri aramaya başladı. Şayan, sonunda Seda isimli arkadaşlarını yanlarına getirdiklerini belirterek, “‘Beni niye buraya getirdiniz?’ diyordu, 17 tane yedi!” ifadelerini kullandı.

Taşacak Bu Deniz setinde 10 kilo aldığını açıklayan Aytek Şayan'ın, Erdem Şanlı'yla birlikte yaşadığı 3 kiloluk kara lahana sarması macerası programın eğlenceli anlarından biri oldu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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