Taşacak Bu Deniz Setinde 10 Kilo Alan Aytek Şayan'nın Güldüren Kara Lahana Sarması Hikayesi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Taşacak Bu Deniz'in Şerif Furtuna'sı Aytek Şayan, bu kez setten güldüren bir anı paylaştı. Dizi ekibiyle Kafa TV'de Dolunay Soysert'in sunduğu Ne Münasebet'e konuk olan oyuncu, çekimler boyunca 10 kilo aldığını söyledi. Peki bu kiloların arkasında ne vardı? Meğer her şey bir tencere kara lahana sarmasıyla başlamış.
Kaynak: KAFA TV
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz setinde 10 kilo aldığını açıklayan Aytek Şayan, kara lahana sarmasıyla başlayan kilo alma sürecini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şerif ile İso, 3 kiloluk kara lahana sarmasının dibini gördü.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın