İlkay Gündoğan'ın Eşi ve Oğluna AVM'de Hakaret İddiası: "İlkay'ın Oğlu Galatasaray Formasından Çekiniyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 22 Eylül'de İbrahim Seten'in 343 yayınında aktarılan sözlerinde Sara Gündoğan'ın paylaşımına 'Doğru söylüyor. Ben İlkay'ın çalışmasından memnunum. İdmanda da negatif bir enerji vermiyor. En fazla oyuncunun olduğu bölgede, Nhaga'yı da oynatamıyorum, Lesley'i de oynatmak istiyorum, daha onu da doğru düzgün göremedim. İlkay'a da sıra gelmiyor. Çok yarışmacı dönemden geçiyoruz. Kafamdaki şansları kimseye veremiyorum. Ailelerin rahat bırakılması lazım. Bunları hiç tasvip etmiyorum.' sözleriyle yanıt vermişti. Öte yandan Ajansspor ve Sporx'un aktardığına göre 35 yaşındaki Gündoğan'ın Arap Yarımadası'ndan bir teklif aldığı, ancak Galatasaray'da mutlu olduğu için bu teklifi reddettiği öne sürüldü.