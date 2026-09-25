İlkay Gündoğan'ın Eşi ve Oğluna AVM'de Hakaret İddiası: "İlkay'ın Oğlu Galatasaray Formasından Çekiniyor"
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Galatasaray'da forma şansı bulamamasıyla gündemde olan İlkay Gündoğan'ın ailesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Ali Naci Küçük, Gündoğan'ın eşi ve oğlunun İstanbul'da yaşadığı tatsız bir olayı anlattı.
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"AVM'de ağır sözlerle karşılaştılar."
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"Oğlu Galatasaray forması giymekten çekinir halde"
Sara Gündoğan'ın paylaşımı tartışma yaratmıştı.
Okan Buruk ailelerin rahat bırakılmasını istemişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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