article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
İlkay Gündoğan'ın Eşi ve Oğluna AVM'de Hakaret İddiası: "İlkay'ın Oğlu Galatasaray Formasından Çekiniyor"

İlkay Gündoğan'ın Eşi ve Oğluna AVM'de Hakaret İddiası: "İlkay'ın Oğlu Galatasaray Formasından Çekiniyor"

futbol galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 21:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galatasaray'da forma şansı bulamamasıyla gündemde olan İlkay Gündoğan'ın ailesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Ali Naci Küçük, Gündoğan'ın eşi ve oğlunun İstanbul'da yaşadığı tatsız bir olayı anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"AVM'de ağır sözlerle karşılaştılar."

"AVM'de ağır sözlerle karşılaştılar."

Peşindeyiz Galatasaray programında konuşan Ali Naci Küçük, olayın Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanından bir gün önce yaşandığını öne sürdü: 

'Trabzonspor maçından bir gün önce İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan ve 3,5 yaşındaki oğlu Kais, Zorlu AVM'de talihsiz bir olay yaşadı. Kendilerini tanıyan üç kişi üzerlerine yürüyerek, 'Defolun gidin buradan! Kocan Türkiye'de sadece para yiyor, Galatasaray'a hiçbir katkısı yok' şeklinde ağır ve küfürlü ifadeler kullandı. Küçük Kais korkarak ağlamaya başladı. Sara Gündoğan da büyük bir korkuyla kulüp yetkililerini arayarak yardım istedi. Galatasaray görevlileri hızla devreye girip anne ve oğlunu güvenli şekilde bölgeden uzaklaştırdı.'

"Oğlu Galatasaray forması giymekten çekinir halde"

"Oğlu Galatasaray forması giymekten çekinir halde"

Ali Naci Küçük yaşananları şu şekilde aktarmaya devam etti: 

'Yaşananların ardından Kais'in dışarıda Galatasaray forması giymekten çekinir hale geldiği belirtildi. Trabzonspor maçının ardından Sara Gündoğan'a sosyal medyadan da çok sayıda rahatsız edici mesaj gönderildi. Sara'nın maç sonrası yaptığı paylaşım da bu olayların ardından yaşadığı duygu yoğunluğuyla geldi. Türkçesi yeterli olmadığı için paylaşımı farklı yorumlandı. İlkay Gündoğan, paylaşımın Okan Buruk'a veya Galatasaray'a yönelik olmadığını açıkça ifade etti. 3,5 yaşındaki bir çocuğu korkutmak ve bir futbolcunun eşini bu şekilde taciz etmek kabul edilemez. İlkay'a, eşine ve oğullarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'

Sara Gündoğan'ın paylaşımı tartışma yaratmıştı.

Sara Gündoğan'ın paylaşımı tartışma yaratmıştı.

Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında 4-0 kaybettiği maçın ardından İlkay Gündoğan'ın takım otobüsüne gülerek bindiği görüntüler taraftarların tepkisini çekmiş, eleştirilerin büyümesi üzerine Sara Gündoğan sosyal medyadan yanıt vermişti. Sara Gündoğan paylaşımında, 'Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza sorun.' diyerek ailesinin Galatasaray'ı çok sevdiğini ve kendisine ile çocuklarına yönelik saldırıların durdurulmasını istemişti. Eşinin maaşına yönelik eleştirilere de değinen Sara Gündoğan, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmek için maaşında indirime gittiğini ve daha yüksek teklifleri reddettiğini vurgulamıştı. Paylaşım, Okan Buruk'a yönelik bir tepki olarak yorumlanmıştı.

Okan Buruk ailelerin rahat bırakılmasını istemişti.

Okan Buruk ailelerin rahat bırakılmasını istemişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 22 Eylül'de İbrahim Seten'in 343 yayınında aktarılan sözlerinde Sara Gündoğan'ın paylaşımına 'Doğru söylüyor. Ben İlkay'ın çalışmasından memnunum. İdmanda da negatif bir enerji vermiyor. En fazla oyuncunun olduğu bölgede, Nhaga'yı da oynatamıyorum, Lesley'i de oynatmak istiyorum, daha onu da doğru düzgün göremedim. İlkay'a da sıra gelmiyor. Çok yarışmacı dönemden geçiyoruz. Kafamdaki şansları kimseye veremiyorum. Ailelerin rahat bırakılması lazım. Bunları hiç tasvip etmiyorum.' sözleriyle yanıt vermişti. Öte yandan Ajansspor ve Sporx'un aktardığına göre 35 yaşındaki Gündoğan'ın Arap Yarımadası'ndan bir teklif aldığı, ancak Galatasaray'da mutlu olduğu için bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın