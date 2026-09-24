Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Afişindeki O Bakış Dikkat Çekti! Yeni Bir Aşk mı Geliyor?
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Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon toplu afişi yayımlandı ancak afişteki küçük bir ayrıntı dikkat çekti. Karakterlerin büyük bölümü objektife doğru bakarken Timur Volkov'un bakışlarının Hicran'a yönelmesi, ikilinin yeni sezondaki hikâyesine ilişkin aşk ihtimalini akıllara getirdi.
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Taşacak Bu Deniz'in merakla beklenen 2. sezonundan toplu afiş geldi. Ancak yeni afişteki bir detay, yeni sezonda yaşanabileceklerle ilgili şimdiden merak uyandırdı.
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Taşacak Bu Deniz'de Timur Volkov ve Hicran aşk mı yaşayacak?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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