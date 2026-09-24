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Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Afişindeki O Bakış Dikkat Çekti! Yeni Bir Aşk mı Geliyor?

Taşacak Bu Deniz'in 2. Sezon Afişindeki O Bakış Dikkat Çekti! Yeni Bir Aşk mı Geliyor?

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 15:03
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Taşacak Bu Deniz'in 2. sezon toplu afişi yayımlandı ancak afişteki küçük bir ayrıntı dikkat çekti. Karakterlerin büyük bölümü objektife doğru bakarken Timur Volkov'un bakışlarının Hicran'a yönelmesi, ikilinin yeni sezondaki hikâyesine ilişkin aşk ihtimalini akıllara getirdi.

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Taşacak Bu Deniz'in merakla beklenen 2. sezonundan toplu afiş geldi. Ancak yeni afişteki bir detay, yeni sezonda yaşanabileceklerle ilgili şimdiden merak uyandırdı.

Taşacak Bu Deniz'in merakla beklenen 2. sezonundan toplu afiş geldi. Ancak yeni afişteki bir detay, yeni sezonda yaşanabileceklerle ilgili şimdiden merak uyandırdı.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni sezonu için geri sayım sürerken, geçtiğimiz günlerde Adil ve Esme karakterlerinin yer aldığı partner afişi yayımlanmıştı. Şimdi ise dizinin geniş oyuncu kadrosunu bir araya getiren 2. sezon toplu afişi görücüye çıktı. Yeni afişte Adil, Esme, Eleni, Oruç, Zarif, Şerife, Hicran, İso, Timur Volkov, Fadime, Sevcan, Şirin, Emriye ve Amirum Dayı karakterleri bir araya geldi. Fakat Taşacak Bu Deniz'in yeni afişindeki Timur Volkov ve Hicran detayı seyircinin kafasını karıştırdı.

Taşacak Bu Deniz'de Timur Volkov ve Hicran aşk mı yaşayacak?

Taşacak Bu Deniz'de Timur Volkov ve Hicran aşk mı yaşayacak?

Taşacak Bu Deniz afişinde karakterler objektife doğru bakarken Timur Volkov'un yüzünü Hicran'a çevirdiği ve ona baktığı görülüyor. Bu küçük detay, yeni sezonda Timur Volkov ile Hicran'ın hikayelerinin kesişebileceği ihtimalini akıllara getirdi. Özellikle karakterlerin afişteki konumlandırılması, Timur ile Hicran arasında romantik bir yakınlaşma yaşanıp yaşanmayacağı sorusunu ortaya çıkardı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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