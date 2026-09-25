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AYM Önündeki Emekli Eyleminde Acı Olay: "Artık Geçinemiyorum" Diyen Emekli Polis Hayatını Kaybetti

AYM Önündeki Emekli Eyleminde Acı Olay: "Artık Geçinemiyorum" Diyen Emekli Polis Hayatını Kaybetti

Ankara Anayasa Mahkemesi
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 21:58
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Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylemde acı bir olay yaşandı. Eyleme katılan emekli bir polis memuru, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Eylem alanında yaşamına son vermek istedi.

Eylem alanında yaşamına son vermek istedi.

Emekli dernekleri ve sendikaların seyyanen zam talebiyle 25 Eylül'de Türkiye genelinde düzenlediği eylemin Ankara ayağı, Anayasa Mahkemesi karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda yapıldı. Boynunda Türk bayrağı, elinde 'Para için değil, onurumuz için' yazılı dövizle eyleme katılan 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, basın açıklaması öncesinde ekonomik sıkıntılarından söz ederek 'Artık geçinemiyorum. Gelinim işsiz, damadım işsiz.' dedi. İki çocuk babası olduğu belirtilen Şekeroğlu'nun, bu sözlerin ardından eylem alanında yaşamına son vermek istediği bildirildi.

Hastanede kurtarılamadı.

Hastanede kurtarılamadı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şekeroğlu, Gazi Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastanede Şekeroğlu'nu ziyaret eden İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 'Durumu son derece ciddi. Hayata döndürmek için büyük bir mücadele içerisindeler.' dedi. 

İlerleyen saatlerde kötü haber geldi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Şekeroğlu kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Emekli polisin ölüm haberi eylem alanında büyük üzüntüye neden oldu.

Emekliler seyyanen zam için toplanmıştı.

Emekliler seyyanen zam için toplanmıştı.

Yaşanan olayın ardından emeklilerin yapması planlanan basın açıklaması iptal edildi. Emekli örgütleri açıklamayı sonlandırırken, 'Emeklilerin yaşadığı durumun acı bir örneğiyle karşılaştık.' ifadelerini kullandı. 25 emekli derneği, sendika ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı eylemde emekliler, 2023 yılında memurlara verilen ancak memur emeklilerine yansıtılmayan seyyanen zammın kendilerine de verilmesini talep etti. Sendika temsilcileri taleplerini içeren dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne sunarken, eylemde yapılan açıklamalarda bazı emeklilerin 39 aylık hak kaybının 1 milyon lirayı aştığı ifade edildi. Anayasa Mahkemesi Komisyonu, 18 Eylül'de memur emeklilerine seyyanen zam yapılmasına ilişkin bireysel başvuruyu kabul edilebilir bularak dosyayı esas inceleme için ilgili bölüme göndermişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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