AYM Önündeki Emekli Eyleminde Acı Olay: "Artık Geçinemiyorum" Diyen Emekli Polis Hayatını Kaybetti
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Ankara'da emeklilerin Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylemde acı bir olay yaşandı. Eyleme katılan emekli bir polis memuru, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Eylem alanında yaşamına son vermek istedi.
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Hastanede kurtarılamadı.
Emekliler seyyanen zam için toplanmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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