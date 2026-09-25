AYM Önündeki Emekli Eyleminde Acı Olay: "Artık Geçinemiyorum" Diyen Emekli Polis Hayatını Kaybetti

Yaşanan olayın ardından emeklilerin yapması planlanan basın açıklaması iptal edildi. Emekli örgütleri açıklamayı sonlandırırken, 'Emeklilerin yaşadığı durumun acı bir örneğiyle karşılaştık.' ifadelerini kullandı. 25 emekli derneği, sendika ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı eylemde emekliler, 2023 yılında memurlara verilen ancak memur emeklilerine yansıtılmayan seyyanen zammın kendilerine de verilmesini talep etti. Sendika temsilcileri taleplerini içeren dilekçeleri Anayasa Mahkemesi'ne sunarken, eylemde yapılan açıklamalarda bazı emeklilerin 39 aylık hak kaybının 1 milyon lirayı aştığı ifade edildi. Anayasa Mahkemesi Komisyonu, 18 Eylül'de memur emeklilerine seyyanen zam yapılmasına ilişkin bireysel başvuruyu kabul edilebilir bularak dosyayı esas inceleme için ilgili bölüme göndermişti.