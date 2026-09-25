Kim Der 62 Yaşında! Brad Pitt’in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı
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İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen 74. San Sebastian Uluslararası Film Festivali’ne Brad Pitt damga vurdu. 62 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali X’te gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları “Bu nasıl 62!?” diye sorgularken yorumlar art arda geldi. İşte 62 yaşındaki Brad Pitt’in son hali!
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Kim der 62! Brad Pitt'in son hali gündem oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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