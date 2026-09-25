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Kim Der 62 Yaşında! Brad Pitt’in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı

Kim Der 62 Yaşında! Brad Pitt’in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 11:35
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İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen 74. San Sebastian Uluslararası Film Festivali’ne Brad Pitt damga vurdu. 62 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali X’te gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları “Bu nasıl 62!?” diye sorgularken yorumlar art arda geldi. İşte 62 yaşındaki Brad Pitt’in son hali!

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Kim der 62! Brad Pitt'in son hali gündem oldu.

Kim der 62! Brad Pitt'in son hali gündem oldu.

İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen 74. San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nin en çok konuşulan ismi Brad Pitt oldu. Gençlere taş çıkartan ünlü oyuncu kırmızı halıda adeta şov yaparken dünyada viral hale geldi. Brad Pitt'in 62 yaşında olması sosyal medya kullanıcılarının ağzını açık bırakırken yorumlar da art arda sıralandı.

Brad Pitt ve sevgilisi👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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