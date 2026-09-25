Taşacak Bu Deniz'in Şerif'i Aytek Şayan'dan Radikal Karar: Af Sonrası Kimsenin Beklemediği Planını Açıkladı!

TRT 1'in Trabzon'da çekilen dizisi Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunda adeta rüzgâr gibi esti. Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı yapım, 5 Haziran'daki sezon finalinde Total'de 11,64 reytingle tüm kategorilerde günün en çok izlenen programı oldu ve zirveyi kimseye bırakmadı.

Bu başarının en renkli parçalarından biri de hiç şüphesiz Aytek Şayan'ın canlandırdığı Şerif Furtuna. 'Dizinin neşesi' diye anılan karakterin sahneleri sosyal medyada elden ele dolaşırken, hayranların hazırladığı edit videoları YouTube'da ardı ardına paylaşıldı. Hal böyle olunca oyuncuyla ilgili her gelişme, hayranlarını anında ayağa kaldırıyor.