article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'in Şerif'i Aytek Şayan'dan Radikal Karar: Af Sonrası Kimsenin Beklemediği Planını Açıkladı!

Taşacak Bu Deniz'in Şerif'i Aytek Şayan'dan Radikal Karar: Af Sonrası Kimsenin Beklemediği Planını Açıkladı!

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2026 - 11:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Taşacak Bu Deniz'in Şerif Furtuna'sıyla kalpleri fetheden Aytek Şayan, bu kez ekranın dışında yaptığı bir itirafla herkesi ters köşe yaptı. Dizinin sevilen ekibiyle Kafa TV'de Dolunay Soysert'in konuğu olan oyuncu, sohbetin ortasında öyle bir plan açıkladı ki masadakiler bile şaşkınlığını gizleyemedi. Üstelik bu sürpriz kararın arkasında, bu yıl çıkan öğrenci affı var.

Kaynak: KAFA TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aytek Şayan, veterinerlik fakültesinden tiyatro sahnesine uzanan yolculuğuyla şaşırtıcı bir geçmişe sahip.

Aytek Şayan, veterinerlik fakültesinden tiyatro sahnesine uzanan yolculuğuyla şaşırtıcı bir geçmişe sahip.

Ekranlarda karizmasıyla göz dolduran Aytek Şayan'ın hikâyesi aslında bambaşka bir yerde, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde başladı. 1985 İzmir doğumlu oyuncu, sahne aşkı ağır basınca önlüğü bir kenara bırakıp soluğu Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde aldı. Erdal Beşikçioğlu'yla birlikte Tatbikat Sahnesi'nin kurucuları arasına adını yazdırdı, yıllarca sahnenin hem önünde hem arkasında ter döktü.

İsimsizler'in Bozan Erol'u, Diriliş Ertuğrul'un Lais'i derken Uyanış: Büyük Selçuklu, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Netflix yapımı Kübra ile tanıdık bir yüz haline geldi. Ama kariyerindeki asıl patlamanın Karadeniz'den geleceğini pek kimse tahmin etmiyordu.

Taşacak Bu Deniz reytinglerde zirveye otururken Şerif Furtuna da izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Taşacak Bu Deniz reytinglerde zirveye otururken Şerif Furtuna da izleyicinin gönlünde taht kurdu.

TRT 1'in Trabzon'da çekilen dizisi Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunda adeta rüzgâr gibi esti. Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı yapım, 5 Haziran'daki sezon finalinde Total'de 11,64 reytingle tüm kategorilerde günün en çok izlenen programı oldu ve zirveyi kimseye bırakmadı.

Bu başarının en renkli parçalarından biri de hiç şüphesiz Aytek Şayan'ın canlandırdığı Şerif Furtuna. 'Dizinin neşesi' diye anılan karakterin sahneleri sosyal medyada elden ele dolaşırken, hayranların hazırladığı edit videoları YouTube'da ardı ardına paylaşıldı. Hal böyle olunca oyuncuyla ilgili her gelişme, hayranlarını anında ayağa kaldırıyor.

Ne Münasebet'te konuşan Aytek Şayan, dört yılını okuduğu fakülteye geri döneceğini açıkladı.

Ne Münasebet'te konuşan Aytek Şayan, dört yılını okuduğu fakülteye geri döneceğini açıkladı.

Ve gelelim asıl bombaya. Dolunay Soysert'in sunduğu Ne Münasebet bu hafta Taşacak Bu Deniz ekibini ağırladı. Masada Aytek Şayan'a Oruç'un Burak Yörük'ü, Esme'nin Deniz Baysal'ı ve Emine'nin Seda Soysal'ı eşlik etti. Keyifli sohbet, Aytek Şayan'ın itirafıyla bir anda bambaşka bir yöne döndü.

Meğer oyuncunun veterinerlik macerası sanıldığı gibi kısa sürmemiş. Şayan'ın anlattığına göre beş yıllık fakültenin tam dört yılını okumuş, mezuniyete sadece bir yıl kala sahneye yönelmiş. Bu yıl çıkan öğrenci affını duyunca da kararını vermiş: Yarım kalan veterinerlik eğitimi için fakülteye geri dönecek. YÖK'ün belirlediği esaslara göre ilişiği kesilen öğrenciler 9 Aralık 2026'ya kadar eski fakültelerine başvurup 2026-2027 eğitim yılından itibaren derslere dönebiliyor. Yani çok yakında Aytek Şayan'ı set aralarında ders notlarına gömülmüş halde görmek hiç de sürpriz olmayabilir.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın