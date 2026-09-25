Taşacak Bu Deniz'in Şerif'i Aytek Şayan'dan Radikal Karar: Af Sonrası Kimsenin Beklemediği Planını Açıkladı!
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Taşacak Bu Deniz'in Şerif Furtuna'sıyla kalpleri fetheden Aytek Şayan, bu kez ekranın dışında yaptığı bir itirafla herkesi ters köşe yaptı. Dizinin sevilen ekibiyle Kafa TV'de Dolunay Soysert'in konuğu olan oyuncu, sohbetin ortasında öyle bir plan açıkladı ki masadakiler bile şaşkınlığını gizleyemedi. Üstelik bu sürpriz kararın arkasında, bu yıl çıkan öğrenci affı var.
Kaynak: KAFA TV
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Aytek Şayan, veterinerlik fakültesinden tiyatro sahnesine uzanan yolculuğuyla şaşırtıcı bir geçmişe sahip.
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Taşacak Bu Deniz reytinglerde zirveye otururken Şerif Furtuna da izleyicinin gönlünde taht kurdu.
Ne Münasebet'te konuşan Aytek Şayan, dört yılını okuduğu fakülteye geri döneceğini açıkladı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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