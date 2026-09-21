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2. Sezonun Merak Edilen Kadrosu Netleşti: Taşacak Bu Deniz'e 3 İsim Birden Katıldı

2. Sezonun Merak Edilen Kadrosu Netleşti: Taşacak Bu Deniz'e 3 İsim Birden Katıldı

TRT Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2026 - 13:57
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Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonunda Karadeniz'de dengeler değişirken, Koçari ve Furtuna ailelerinin hayatına üç yeni karakter giriyor. Adil, Esme ve Eleni'nin yıllar sonra kavuşup bir aile olmaya çalıştığı bu dönemde, yeni gelenler kurulan düzeni sarsacak. Kim oldukları merak edilen üç isim, büyük hesaplaşmaların habercisi olacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Taşacak Bu Deniz, Adil ile Esme'nin yıllar süren aşk ve intikam hikayesini Trabzon'da anlatıyor.

Taşacak Bu Deniz, Adil ile Esme'nin yıllar süren aşk ve intikam hikayesini Trabzon'da anlatıyor.

TRT 1'de 10 Ekim'de ekrana gelen dizi, kan davasıyla ayrılan iki Karadeniz ailesi arasındaki aşk ve intikam çatışmasını anlatıyor. Esme Furtuna'nın vurduğu Adil Koçari, 'kendimi vurdum' diyerek Esme'yi korumuş ve bu sır ikisinin arasındaki bağı güçlendirmişti. Trabzon'da çekilen yapımda kavuşan çift, geçmişin yaralarını geride bırakıp bir aile kurmaya çalışıyor. Dizinin 2. sezonu 18 Eylül Cuma günü 32. bölümüyle başladı ve kadrosuna üç yeni isim birden katıldı.

Ayla Baki, Taşacak Bu Deniz'de Adil'in halası Emriye Varoğlu karakterine hayat verecek.

Ayla Baki, Taşacak Bu Deniz'de Adil'in halası Emriye Varoğlu karakterine hayat verecek.

Emriye Varoğlu, yıllar önce Koçari'den ayrılıp yaylaya yerleşmiş, sözüne karşı gelinmesi kolay olmayan güçlü bir Karadeniz kadını olarak tanıtılıyor. Adil'in halası ve süt annesi olan Emriye, onu Şerif Furtuna'nın eski karısı Esme'yle evlenmekle suçluyor ve bu evliliğe karşı durmaya kararlı görünüyor. Karakteri canlandıran Ayla Baki, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu ve 1994'ten bu yana Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda sahne alıyor; Karadeniz Ülkeleri Çocuk Tiyatroları Festivali'nin düzenlenmesinde de aktif görev üstlenmişti.

Buse Sinem İren, Koçari ailesine gelen kurnaz ve cana yakın karakter Huriye Varoğlu'na hayat verecek.

Buse Sinem İren, Koçari ailesine gelen kurnaz ve cana yakın karakter Huriye Varoğlu'na hayat verecek.

Huriye Varoğlu, ilk bakışta kimsenin tehlikeli bulmayacağı, cana yakın ve becerikli bir köylü kızı olarak diziye giriyor. Bir eve girdiğinde kısa sürede güvenini kazanan Huriye'nin gözünün nerede olduğu ise bellidir: Adil Koçari. Karakteri canlandıran Buse Sinem İren, 1991 Kocaeli-Karamürsel doğumlu, Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi mezunu bir oyuncu ve stand-up sanatçısı. Kamera karşısına ilk kez 2019'da Çocuklar Duymasın'daki Simay rolüyle çıkan İren, bu performansıyla Altın 61 Ödül Töreni'nde yılın çıkış yapan kadın oyuncusu seçilmiş, ardından Menajerimi Ara'da Meral Devrik ve Leyla'da Ferda karakterleriyle tanınmıştı.

Ali Önsöz, Timur Volkov'un avukat oğlu Cengiz Volkov karakteriyle diziye yeni bir tehdit katıyor.

Ali Önsöz, Timur Volkov'un avukat oğlu Cengiz Volkov karakteriyle diziye yeni bir tehdit katıyor.

Moskova'da doğup büyüyen, Londra'da eğitim gören ve dört dil bilen Cengiz Volkov, silahı kurşun değil zekâsı olan bir avukat olarak tanıtılıyor. Babası Timur Volkov'un zorla açamadığı kapıları yeteneğiyle aralayan Cengiz, Şerif'in yanında yer alıp Esme ile Adil'e karşı yeni bir cephe açacak. Kaynağa göre Cengiz'i Karadeniz'de babasının hesaba katmadığı bir sürpriz bekliyor: ne parayla ne de zekâsıyla çözebildiği tek kişi, Eleni olacak. Karakteri canlandıran Ali Önsöz, 2000 Antalya doğumlu, tiyatro kökenli bir oyuncu; Sana Söz'de Bora, Kuruluş Osman'da Yusuf ve halen ekranda olan Ateş Kuşları'nda Kara karakteriyle tanınıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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