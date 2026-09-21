2. Sezonun Merak Edilen Kadrosu Netleşti: Taşacak Bu Deniz'e 3 İsim Birden Katıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonunda Karadeniz'de dengeler değişirken, Koçari ve Furtuna ailelerinin hayatına üç yeni karakter giriyor. Adil, Esme ve Eleni'nin yıllar sonra kavuşup bir aile olmaya çalıştığı bu dönemde, yeni gelenler kurulan düzeni sarsacak. Kim oldukları merak edilen üç isim, büyük hesaplaşmaların habercisi olacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz, Adil ile Esme'nin yıllar süren aşk ve intikam hikayesini Trabzon'da anlatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayla Baki, Taşacak Bu Deniz'de Adil'in halası Emriye Varoğlu karakterine hayat verecek.
Buse Sinem İren, Koçari ailesine gelen kurnaz ve cana yakın karakter Huriye Varoğlu'na hayat verecek.
Ali Önsöz, Timur Volkov'un avukat oğlu Cengiz Volkov karakteriyle diziye yeni bir tehdit katıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın