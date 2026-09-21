2. Sezonun Merak Edilen Kadrosu Netleşti: Taşacak Bu Deniz'e 3 İsim Birden Katıldı

Moskova'da doğup büyüyen, Londra'da eğitim gören ve dört dil bilen Cengiz Volkov, silahı kurşun değil zekâsı olan bir avukat olarak tanıtılıyor. Babası Timur Volkov'un zorla açamadığı kapıları yeteneğiyle aralayan Cengiz, Şerif'in yanında yer alıp Esme ile Adil'e karşı yeni bir cephe açacak. Kaynağa göre Cengiz'i Karadeniz'de babasının hesaba katmadığı bir sürpriz bekliyor: ne parayla ne de zekâsıyla çözebildiği tek kişi, Eleni olacak. Karakteri canlandıran Ali Önsöz, 2000 Antalya doğumlu, tiyatro kökenli bir oyuncu; Sana Söz'de Bora, Kuruluş Osman'da Yusuf ve halen ekranda olan Ateş Kuşları'nda Kara karakteriyle tanınıyor.