29 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu
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29 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Dost Pastörize Caffe Mocha 1 L 79 TL
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Desto Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 52,50 TL
Moliendo Çekirdek Kahve 250 g 295 TL
Süsse Kakaolu Pötibör Bisküvi 525 g 49 TL
30 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Eve Teslim Kataloğu
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