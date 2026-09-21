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29 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

etiket 29 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
21.09.2026 - 14:05 Son Güncelleme: 21.09.2026 - 14:21
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29 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Dost Pastörize Caffe Mocha 1 L 79 TL

Dost Pastörize Caffe Mocha 1 L 79 TL

  • Dost Pastörize Caffe Mocha 1 L 79 TL

  • Pınar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g 299 TL

  • Aknaz Peynir Çeşitleri 200 g 99 TL

  • Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL

  • İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 369 TL

  • Karper Yarım Yağlı Üçgen Peynir 16x12,5 g 79 TL

  • İçim Labne 3x180 g 179 TL

  • Bahçıvan Tam Yağlı Süzme Peynir 2x250 g 139 TL

  • Sek Süzme Yoğurt 400 g 69 TL

  • İçim Az Yağlı Yoğurt 3000 g 145 TL

  • İçim Laktozsuz Kefir 1 L 89 TL

  • Pınar Laktozsuz Süt 1 L 57 TL

  • Yörsan %3 Yağlı Süt 1 L 57,50 TL

  • Danone Süprix Toy Story Meyveli Yoğurt 90 g 42,50 TL

  • Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 g 99 TL

  • Pınar Hindi Salam 1000 g 169 TL

  • Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 g 65 TL

  • İçim Fit Proteinli Kahveli Süt 400 ml 59 TL

  • İçim Ayran 200 ml 11 TL

  • Sek Yaban Mersinli Quark 140 g 52,50 TL

  • Tikveşli %18 Yağlı Krema 500 ml 109 TL

  • Banvit Piliç Çıtır Finger 1000 g 199 TL

  • Namet Dana Döner 450 g 349 TL

  • Gedik Piliç Döner 1000 g 269 TL

  • Tatlı Bey Peynir Helvası 150 g 45,50 TL

Desto Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 52,50 TL

Desto Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 52,50 TL

  • Miss Süper İkili (Soda 500 g + Arap Sabunu 1 L) 129 TL

  • Sleepy Petcare Evcil Hayvan Temizleme Havlusu 60'lı 39 TL

  • Nicky Kedi Kumu 10 L 179 TL

  • Bestpet Yaş Kedi Maması Konserve 85 g 25 TL

  • Whiskas Kuru Kedi Maması 1,4 kg 275 TL

  • Smiley World Silindir Kutu Mendil 69 TL

  • Dreamies Kedi Ödül Maması Çeşitleri 60 g 45 TL

  • Whiskas Pure Delight Yaş Kedi Maması 340 g 69 TL

  • Felix Kuru Kedi Maması 800 g 159 TL

  • Spelly Yaş Kedi Maması Konserve 400 g 47,50 TL

  • Protex Çift Kilitli Buzdolabı Poşeti 49 TL

  • Protex Çok Amaçlı Pişirme Kağıdı 79 TL

  • Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 35 TL

  • Miss Leke Çıkarıcı 750 ml 99 TL

  • Hops Yüzey Temizlik Havlusu 85 TL

  • Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml 129 TL

  • İlbay's Renkli Temizlik Bezi 65 TL

  • Viking Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 1440 ml 105 TL

  • Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L 209 TL

  • Glade Aerosol Oda Spreyi 300 ml 135 TL

  • Glade Banyo Hava Temizleyici Cihaz + Aerosol 10 ml 145 TL

  • Glade Banyo Hava Temizleyici Aerosol 10 ml 75 TL

  • Veet Tüy Dökücü Krem Kadın 100 ml 125 TL

  • Veet Tüy Dökücü Krem Erkek 200 ml 275 TL

  • Mara Lip Balm 57,50 TL

  • Mara Saç Bakım Suyu 200 ml 119 TL

  • Mara Saç Yağı 100 ml 119 TL

  • Mara Saç Maskesi 25 ml 25 TL

  • Dabur Amla Saç Yağı 180 ml 129 TL

  • Flormar Maskara 329 TL

  • Flormar Ruj 159 TL

  • Naturalove Makyaj Temizleme Pedi 39,50 TL

  • Naturalove Kulak Çubuğu 49 TL

  • Moira Body Mist 250 ml 89 TL

  • Flormar Toz Allık 349 TL

  • Flormar Makyaj Sabitleyici Sprey 125 ml 279 TL

  • Flormar Dudak Kalemi 99 TL

  • Flormar Kaş Sabitleyici 10 ml 199 TL

Moliendo Çekirdek Kahve 250 g 295 TL

Moliendo Çekirdek Kahve 250 g 295 TL

  • Moliendo Çekirdek Kahve 250 g 295 TL

  • Nescafe 25'li Hazır Kahve Çeşitleri (3'ü 1 Arada / 2'si 1 Arada) 189 TL

  • Abdullah Efendi Aromalı Türk Kahvesi Çeşitleri 100 g 49,50 TL

  • Cafe Crown Karışım Kahve Çeşitleri 6x21,5 g 69,50 TL

  • Nescafe Çözünebilir Kahve Klasik 200 g 279 TL

  • Moliendo Çözünebilir Hindiba Kahvesi 150 g 185 TL

  • Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 625 g 179 TL

  • Jacobs Filtre Kahve 200 g 249 TL

  • Vip Soğuk Kahve Karamel Macchiato 250 ml 39,50 TL

  • Cafe Crown Kırmızı Meyve & Vanilya Aromalı Ube Latte 8 g 19,50 TL

  • Kınık Kahve Karamel Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 72,50 TL

  • Milka Kakaolu Fındık Kreması 350 g 149 TL

  • Miskos Vanilya Aromalı Gofret 1 kg 129 TL

  • Eti Petit Beurre Muzlu Kremalı Kakaolu Bisküvi 270 g 44,75 TL

  • Güllüoğlu Antep Fıstıklı Baklava 80 g 99 TL

  • Bounty Sütlü Çikolata ve Hindistan Cevizli Yumuşak Kurabiye 180 g 99 TL

  • Bonbon Şeker Çeşitleri (Milky Candy / Coffe Black) 350 g 79 TL

  • Kinder Country Sütlü Çikolata Kaplı Buğday Patlaklı Bar 23,5 g 24,50 TL

  • Milka Tuzlu Karamel ve Bademli Sütlü Çikolata 190 g 145 TL

  • Aşhane Bademli Kömbe Kurabiye 150 g 79 TL

  • Cino Bar Çeşitleri 25 g 6,50 TL

  • Fellas Protein Bar 50 g 79,50 TL

  • Haribo Anaconda Karışık Yumuşak Şekerleme 400 g 99 TL

  • Basmati Pirinç Patlağı 100 g 39 TL

  • Keyifçe Kavrulmuş Kaju 300 g 219 TL

  • Nutova Kabak Çekirdeği 200 g 69 TL

  • Master Nut Beyaz Leblebi 150 g 44,50 TL

  • Master Crunch Soslu Cips Fıstık 140 g 39,50 TL

Moliendo kahveler %45'e varan indirimlerle burada.

Süsse Kakaolu Pötibör Bisküvi 525 g 49 TL

Süsse Kakaolu Pötibör Bisküvi 525 g 49 TL

  • Daphne Beyaz Pul Çikolata 200 g 99 TL

  • Dr. Oetker Pasta Kreması 129 g 59 TL

  • Dr. Oetker Pişirmeli Pastacı Kreması Çeşitleri 29,50 TL

  • Dr. Oetker Meyveli Sos 77 g 27,50 TL

  • Dr. Oetker Krem Şanti 216 g & Pudra Şekeri 150 g Set 109 TL

  • Dr. Oetker 3'lü Puding 99 TL

  • Dr. Oetker Bitkisel Jel Çilek Aromalı 100 g 35 TL

  • Dr. Oetker Süsleme Glazürü 76 g 89 TL

  • Dr. Oetker Pembe Pudra Şekeri 5x15 g 29,50 TL

  • Dr. Oetker Bitter Çikolatalı Sos 122 g 49 TL

  • Dr. Oetker Kakao 2x25 g 52 TL

  • Dr. Oetker 2'li Jelatin 6 g 23,50 TL

  • Dr. Oetker Pasta Süsü Çeşitleri 10 g 23,50 TL

  • Dr. Oetker Hamur Kabartma Tozu 20'li 49 TL

  • Dr. Oetker Şekerli Vanilin 20'li 36 TL

  • Orkide Mısır Yağı 5 L 469 TL

  • Yörsan Tereyağı 700 g 389 TL

  • Kent Boringer Topping Sos Çeşitleri 69,50 TL

  • Kent Boringer Kahve ve Tatlı Şurubu 200 ml 57,50 TL

  • CC Sade Mozaik Pasta Bisküvisi 300 g 39 TL

  • Baysan Pasta Tabanı Keki 320 g 69 TL

  • Daphne Beyaz / Bitter Kuvertür Çikolata 200 g 99 TL

  • M&M's Minis Sütlü Çikolatalı Draje 20 g 19 TL

30 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Eve Teslim Kataloğu

30 Eylül 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Eve Teslim Kataloğu

  • Justie Pet Parthenon Evcil Hayvan Arabası 3.500 TL

  • Justie Pet Petronas Evcil Hayvan Arabası 3.500 TL

  • Justie Pet Sydney Evcil Hayvan Taşıma Arabası 3.500 TL

  • Paslanmaz Çelik Otomatik Su Pınarı 1.750 TL

  • Kenwood Chef XL Mutfak Şefi KVL4100W 29.900 TL

  • Kenwood Izgara ve Tost Makinesi HGM30 5.900 TL

  • Ariete Party Time Waffle Makinesi 1973 2.900 TL

  • Puffy Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~90x190 cm) 5.750 TL

  • Puffy Relax 7/24 Klima Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~90x190 cm) 4.750 TL

  • Puffy Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~150x200 cm) 7.950 TL

  • Puffy Relax 7/24 Klima Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~160x200 cm) 7.450 TL

  • Puffy Elegant Prime Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~160x200 cm) 8.450 TL

  • Puffy Relax 7/24 Ortopedik Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~160x200 cm) 7.250 TL

  • Puffy Relax 7/24 Ortopedik Roll Pack Paket Yaylı Yatak (~150x200 cm) 6.950 TL

  • Othello Tekli Mikrojel Yastık (50x70 cm) 649 TL

  • Othello 2'li Mikrojel Yastık (50x70 cm) 1.049 TL

  • Clima Max Çift Kişilik Yorgan 5.399 TL

  • Tekli Jakarlı Yastık (50x70 cm) 689 TL

  • 2'li Jakarlı Yastık (50x70 cm) 1.099 TL

  • Pirge Çantalı Bıçak Seti 5'li 2.750 TL

  • Pirge Şef Bıçak Seti 2'li 1.250 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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