Kadının Yaş Aldıkça Öğrendiği 10 Hakikat

İnsanları sevebilirim ama onların hayatını yönetmek benim görevim değil.
Yaş aldıkça ilişkiler konusunda çok önemli bir şey öğrendim:
Herkes kendi yolunun sahibi.
Çocuklarımız. Partnerlerimiz. Arkadaşlarımız. Ailemiz. Bazen çok sevdiğimiz insanlar bile.
Onların seçimlerini biz yapamayız. Onları değiştiremeyiz. Onların yerine yaşayamayız.
Ve bazen sevginin en olgun hali, karşımızdakine alan açmak. Bunu özellikle annelikte çok güçlü hissediyorum.
Çocuklar büyüdükçe, onları korumakla özgür bırakmak arasındaki farkı daha iyi anlıyorum.
Ama bu sadece çocuklarımız için geçerli değil. Bütün ilişkilerimiz için geçerli.
Artık insanları tutmak yerine, onlarla özgürce bağ kurmayı istiyorum. Yanımda olanla gerçekten olmak. Gitmek isteyenin yoluna saygı duymak. Beni seçmeyeni ikna etmemek.
Ve bütün bunların içinde kendimi kaybetmemek.
Çünkü sağlıklı bağın içinde hem yakınlık hem özgürlük olabiliyor.
6. Sevgi Tanımı
Sevgi artık benim için sahip olmak değil, alan açmak.
Sevgiyi de yeniden tanımladım. Eskiden sevgi biraz daha “birlikte olmak”tı. Şimdi sevgi benim için çok daha geniş. Birini olduğu haliyle görebilmek. Onu değiştirmeye çalışmamak.
Kendi özgürlüğünü korurken onun özgürlüğüne de izin vermek.
Ve bazen…bırakabilmek.
Çünkü sevgi ile bağımlılık arasındaki farkı yaş aldıkça daha iyi görüyorsun.
Sevgi seni küçültmüyor. Sevgi seni kendinden uzaklaştırmıyor. Sevgi seni sürekli korkutmuyor. Gerçek sevgi insanın kendi merkezini kaybetmesine neden olmuyor.
Tam tersine. Gerçek sevgi insanı kendisine daha çok yaklaştırıyor.
Ve belki en güzel sevgi,
“Sen benim ol.” değil,
“Sen sen ol. Ben de ben olayım. Ve yine de birbirimizi sevebilelim.”
diyebilmek.
7. Annelik
Çocuklarımı özgür bırakmak, anneliğimden vazgeçmek değil.
İki çocuğumun büyümesine tanıklık ederken bunu çok derinden öğreniyorum.
Bir anne için çocuklarının büyümesi biraz da kendi rolünün dönüşmesi. Eskiden onların hayatının içindeydim. Şimdi hayatlarının yanında olmayı öğreniyorum. Ve bu bazen kolay değil.
Çünkü sevdiğin birinin hata yapacağını görmek zor. Ama artık biliyorum:
Ben onların hayatını yaşayamayacağım.
Onların kendi deneyimleri olacak. Kendi seçimleri. Kendi yanılgıları.Kendi başarıları.Kendi hikâyeleri. Benim görevim her şeyi onlar için çözmek değil.
Onlara, kendi hayatlarını yaşayabileceklerine dair güven vermek. Ve belki de anneliğin en güzel hali şu:
Çocuğunun sana ihtiyaç duymadığı bir hayat kurabilmesine sevinmek.
Bu, sevginin küçülmesi değil.Sevginin olgunlaşması.
8. Kendimle İlişkim
Hayatımın en uzun ilişkisi kendimle olan ilişkim.
Bunu çok geç fark ettiğimi düşünüyorum. Hayatımızdaki herkese zaman ayırıyoruz.
Çocuklara. Partnerlere. Aileye. İşe. Arkadaşlara.
Ama kendimize? Bazen en son sırada.
Ben de kendimle ilişkimi yeniden kurmayı öğrendim.
Bedenimi dinlemeyi. Yorulduğumda durmayı.
Canım istemediğinde “hayır” demeyi.Kendime kızmak yerine kendimi anlamayı.
Ve kendimi sürekli geliştirilmesi gereken bir proje gibi görmekten vazgeçmeyi.
Çünkü belki de kendimizle kurduğumuz en güzel ilişki,
kendimizi olduğumuz halimizle taşıyabilmek.
Kendine iyi davranmak. Kendini dinlemek. Kendini seçmek. Ve gerektiğinde kendi elinden tutmak.
9. Mutluluk
Mutluluk artık benim için sürekli iyi hissetmek değil.
Mutluluğu da uzun süre yanlış anlamışız galiba.
Hep iyi hissetmek. Her şeyin güzel olması. Sorunsuz bir hayat.
Ama artık biliyorum:
Hayatın içinde üzüntü de var.
Özlem de. Belirsizlik de. Kayıp da. Hayal kırıklığı da.
Ve bütün bunlar hayatı başarısız yapmıyor.Benim mutluluk tanımım bugün çok daha basit.
Bir sabah denize bakıp derin bir nefes alabilmek.
Çocuklarımın iyi olduğunu bilmek. Bir fikrin beni heyecanlandırması.
Sevdiğim insanlarla gerçek bir sohbet. Kendi bedenimde rahat hissetmek.
Bir şeye bütün kalbimle gülebilmek. Ve bazen hiçbir şey yapmadan sadece hayatta olduğumu hissedebilmek.
Mutluluk belki de sürekli yukarıda olmak değil. Hayatın bütün duygularına yer açabilmek.
Ve aralarında hâlâ kalbinin atışını duyabilmek.
10. Ev
Sonunda anladım ki ev, dönecek bir yer değil. İçinde kalabildiğim kendimim.
Belki de yaş aldıkça öğrendiğim en büyük hakikat bu. Ev sandığım pek çok şey değişti. Evler. Şehirler. İlişkiler. Roller. Hayatlar.
Ama bütün bu değişimlerin içinde bir yere dönmem gerektiğini fark ettim:
Kendime. Çünkü insan kendisinden uzaksa, dünyanın en güzel yerinde bile kendini evinde hissetmeyebiliyor.
Ama kendine yakınsa…Bir denizin kenarında. Bir odada. Bir yolculukta. Bir kalabalığın içinde.
Hatta hayatının en belirsiz döneminde bile…İçinde bir yer “Ben buradayım.” diyebiliyor.
Ben bugün evi böyle hissediyorum.
Ev, kendimden kaçmadığım yer.
Kendimi saklamadığım. Kendimi küçültmediğim. Kendime ihanet etmediğim.
Kalbimi kapatmadığım. Ve hayat ne kadar değişirse değişsin, sonunda geri dönebildiğim yer.
Kendi içimdeki o yer.. evim..