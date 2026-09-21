Kadının Yaş Aldıkça Öğrendiği 10 Hakikat

Değerimi artık dışarıdan toplamıyorum.

Uzun yıllar kadın olarak değerimizi farkında olmadan dışarıdan toplamayı öğreniyoruz. Sonuçta daha önceki pek çok yazılarımda paylaştığım gibi 4000 yıllık ataerkil evrimleşmenin kadınlarıyız...

Güzel miyim?

Başarılı mıyım?

Beni seviyorlar mı?

Beni seçiyorlar mı?

Beni beğeniyorlar mı?

Yeterince iyi miyim?

Birileri bizi gördüğünde kendimizi değerli hissediyoruz.Birileri görmediğinde ise kendimizden şüphe ediyoruz. Benim de hayatımda bunun farklı biçimleri oldu.

Ama yaş aldıkça şunu anlamaya başladım:

Birinin beni seçmesi benim değerimi artırmıyor.

Birinin beni seçmemesi de azaltmıyor.

Benim değerim, bir başkasının gözünden bağımsız bir gerçek. Ve galiba kadın için özgürleşmenin en önemli adımlarından biri bu.

Kendini sürekli değerlendirmekten vazgeçmek.

Çünkü artık kendime “Yeterince iyi miyim?” diye sormak yerine,

“Kendime ve ÖZDEĞERİME sadık mıyım?” diye sormayı seçiyorum.

2. Sahicilik

Herkes tarafından sevilmektense, kendim olmayı seçiyorum.

Gençken insanın çok fazla aynası oluyor.

Ailem ne düşünüyor?

Arkadaşlarım ne düşünüyor?

İşimde insanlar ne düşünüyor?

Sevdiğim insan ne düşünüyor?

Toplum ne düşünüyor?

Bir süre sonra kendi sesinle dışarıdan gelen sesleri ayırt etmek zorlaşabiliyor. Farkında bile olmuyoruz.

Ben de hayatımın bazı dönemlerinde “olmam gereken kadın” ile “olduğum kadın” arasındaki farkı gördüm.

Ve sanırım yaş aldıkça insanın en büyük cesareti, olduğu kadına yerleşmek. Sahici olan kadına ve kendini sürekli artık düzeltmeye çalışmamak.

Daha iyi görünmek için değil. Daha kabul edilebilir olmak için değil. Daha az rahatsız edici olmak için değil.

Sadece…kendin olduğun için.

Bugün herkesin beni anlamasına ihtiyacım yok. Herkesin seçimlerimi onaylamasına da.

Çünkü sahicilik, herkesin seni sevmesi değil. Senin kendini terk etmemen oluyor.

3. Başarı Algısı

Başarı artık ne kadar yaptığım değil, nasıl yaşadığım.

Ben uzun yıllar başarı odaklı yaşadım. Öğrencilik ve sonra 18 yıllık kariyer hayatı… Sonra evlilik, annelik toplumsal tüm başarı tanımlarını yaşadım. Kariyer, aile, üretmek, projeler, kitaplar, eğitimler, girişimler…

Hayatımda hep bir sonraki şey vardı. Bir şey daha yapmalıyım. Bir yere daha ulaşmalıyım.

Daha görünür olmalıyım. Daha başarılı olmalıyım.

Ve bütün bunları hâlâ bir açıdan önemsiyorum. Yaratmayı hâlâ çok seviyorum. Ama başarıyla ilişkim değişti.

Çünkü bir noktada insan şunu soruyor:

Bütün bunları yaparken kendim neredeyim, kendimi kaçırıyor muyum?

Bugün benim için başarı sadece dünyada kutulara sığan başarılar değil…

Sabah uyandığımda hayatımdan memnun muyum? Bedenimde rahat mıyım?

Yaratmak için şevkim var mı? Sevdiklerime ne hissediyorum?

Üretirken kendimden besleniyor muyum? Hayatımı gerçekten ben mi seçiyorum? Keyif alıyor muyum?

Bunlar da artık başarının parçası.

Çünkü belki de hayatın en büyük başarısı, başkalarının tanımları üzerine bir hayatı başarıyla yaşamış olmak değil, kendi hayatını yaşamış olmak.

4. İçsel Huzur

Huzur, hayatın sonunda her şeyin yoluna girmesi değilmiş.

Eskiden huzurun dışarıdaki koşullarla geleceğini düşünürdüm. Her şey yolunda olsun.

İlişkiler iyi olsun. Aile iyi olsun. İşler iyi olsun. Para iyi olsun. Gelecek belli olsun.

O zaman huzurlu olurum.

Sonra hayat bana gösterdi ki:

Hayat hiçbir zaman tamamen kontrol edilebilir bir yer değil.

Her şey yolunda giderken bile bir şey değişebilir. Ve her şey karışıkken bile içimizde çok derin bir sakinlik olabilir. Benim için içsel huzur biraz da şu:

Her sorunun bugün çözülmesi gerekmiyor. Her cevabı bugün bilmek zorunda değilim. Her şeyi kontrol etmek zorunda değilim. Bazı şeylerin zamanına güvenebilirim.

Ve belki en önemlisi,

hayat değişirken kendime tutunabilirim.