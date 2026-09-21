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Şehirde Kanallar Taşınca Balıklar Sudan Çıkıp Yollarda Yürümeye Başladı

Şehirde Kanallar Taşınca Balıklar Sudan Çıkıp Yollarda Yürümeye Başladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 15:07
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Florida eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından kanallardaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte, yürüyen yayın balıkları sudan çıkarak karada ilerlemeye başladı. Bölgedeki yaşamı olumsuz etkileyen bu ilginç durum, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.cbsnews.com/news/walking-...
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Güneydoğu Asya Kökenli Bu Tür Eyaletteki Su Kaynaklarına Hızla Yayılıyor

Güneydoğu Asya Kökenli Bu Tür Eyaletteki Su Kaynaklarına Hızla Yayılıyor

1960’lı yıllarda akvaryum ticareti ve balık yetiştiriciliği amacıyla Florida’ya getirilen Güneydoğu Asya kökenli yürüyen yayın balıkları, bir üretim çiftliğinden kaçarak doğal ekosisteme karıştı. Karada hareket edebilme ve doğrudan havadan oksijen alabilme yetenekleri sayesinde bu canlılar, coğrafi engelleri kolayca aşmayı başardı. Florida’nın geniş ve karmaşık kanal ağı, balıkların kısa sürede farklı su kaynaklarına ulaşmasını sağladı. İlk yıllarda yalnızca üç bölgede görülen bu istilacı tür, yaklaşık on yıllık zaman zarfında yirmi farklı bölgeye yayılarak varlığını sağlamlaştırdı.

Fiziksel Özellikleri Sayesinde Sudan Çıkarak Karada İlerleyebiliyorlar

Fiziksel Özellikleri Sayesinde Sudan Çıkarak Karada İlerleyebiliyorlar

'Clarias batrachus' bilimsel adıyla tanınan bu tür, karada tam anlamıyla adım atarak ilerlemiyor. Göğüs yüzgeçlerinden güç alıp vücudunu sağa sola kıvıran balık, kendini zemin üzerinde ileriye doğru sürüklüyor. Özel solunum organları sayesinde sudan çıktığında da yaşamını sürdürebilen bu canlılar, özellikle yağmurlu günlerde zemin ıslakken hareket imkanı buluyor. Su basan kanallardan dışarı çıkan balıklar, yüzgeçlerinin yardımıyla kara parçalarını geçip yakındaki diğer gölet ve su birikintilerine geçiş yapıyor.

Yağışların Ardından Yollarda Ve Evlerin Önünde Sıklıkla Görülüyorlar

Yağışların Ardından Yollarda Ve Evlerin Önünde Sıklıkla Görülüyorlar

Bölgede son dönemde yaşanan şiddetli yağmurların ardından Gulfport gibi yerleşim yerlerinde yürüyen yayın balıkları evlerin bahçelerinde ve araç yollarında görüntülendi. Su basan caddelerde ilerleyen balıkların zaman zaman araçların altında kalarak telef olduğu kaydedildi. Bölge yetkilileri, ilk dönemlerde bu türün yerli balık popülasyonu üzerinde büyük bir yıkıma yol açmasından endişe duysa da beklenenden daha sınırlı bir etki gözlemlendi. Yine de türün Florida ekosistemine uzun vadeli zararları tam olarak netleşmedi. Yaklaşık altmış yıldır eyalette varlığını sürdüren bu sıra dışı canlılar, her büyük yağışın ardından karaya çıkarak bölge sakinlerini şaşırtmaya devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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