Şehirde Kanallar Taşınca Balıklar Sudan Çıkıp Yollarda Yürümeye Başladı
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Kaynak: https://www.cbsnews.com/news/walking-...
Florida eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından kanallardaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte, yürüyen yayın balıkları sudan çıkarak karada ilerlemeye başladı. Bölgedeki yaşamı olumsuz etkileyen bu ilginç durum, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
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Güneydoğu Asya Kökenli Bu Tür Eyaletteki Su Kaynaklarına Hızla Yayılıyor
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Fiziksel Özellikleri Sayesinde Sudan Çıkarak Karada İlerleyebiliyorlar
Yağışların Ardından Yollarda Ve Evlerin Önünde Sıklıkla Görülüyorlar
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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