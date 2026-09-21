Şehirde Kanallar Taşınca Balıklar Sudan Çıkıp Yollarda Yürümeye Başladı

Bölgede son dönemde yaşanan şiddetli yağmurların ardından Gulfport gibi yerleşim yerlerinde yürüyen yayın balıkları evlerin bahçelerinde ve araç yollarında görüntülendi. Su basan caddelerde ilerleyen balıkların zaman zaman araçların altında kalarak telef olduğu kaydedildi. Bölge yetkilileri, ilk dönemlerde bu türün yerli balık popülasyonu üzerinde büyük bir yıkıma yol açmasından endişe duysa da beklenenden daha sınırlı bir etki gözlemlendi. Yine de türün Florida ekosistemine uzun vadeli zararları tam olarak netleşmedi. Yaklaşık altmış yıldır eyalette varlığını sürdüren bu sıra dışı canlılar, her büyük yağışın ardından karaya çıkarak bölge sakinlerini şaşırtmaya devam ediyor.