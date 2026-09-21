800 Yıldır Bulunamayan Tarihi Malikaneyi Köstebekler Sayesinde Buldular

'Köstebek arkeolojisi' olarak adlandırılan bu yaklaşım, özellikle koruma altındaki otlaklarda geleneksel kazılara gerek kalmadan değerli bilgiler sağlıyor. Mimarisi yoğun olan alanlardan kaçınan köstebekler, tünelleri sırasında tesadüfen çıkardıkları parçalarla yüzey altındaki yapıların yerini noktasal olarak saptamaya yardımcı oluyor. Uzmanlar, hayvanları sit alanlarına kasıtlı olarak salmanın tarihi tabakalara zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunsa da, doğanın kendiliğinden sunduğu bu verileri değerlendirmenin arkeoloji dünyası için büyük bir kazanç olduğunu vurguluyor.