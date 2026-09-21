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800 Yıldır Bulunamayan Tarihi Malikaneyi Köstebekler Sayesinde Buldular

800 Yıldır Bulunamayan Tarihi Malikaneyi Köstebekler Sayesinde Buldular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 09:59
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Belçika’daki bir doğa koruma alanında yürütülen çalışmalarda, sıra dışı bir arkeoloji ekibi görev yaptı. Kazı izni ya da özel ekipmanı bulunmayan köstebekler, yer altında açtıkları tüneller sayesinde tarihin tozlu sayfalarında kaybolan 800 yıllık bir yapının kalıntılarını yüzeye çıkardı. Ghent Üniversitesi araştırmacıları, Damme kenti yakınlarında yer alan 814 köstebek yuvasını inceleyerek 13. ve 14. yüzyıllara ait 2 bin 810 arkeolojik parça topladı. Journal of Archaeological Method and Theory dergisinde yayımlanan bu çalışma, doğadaki küçük canlıların kültürel mirası ortaya çıkarmadaki rolünü gözler önüne seriyor.

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Toprak Yığınlarının Titizlikle İncelenmesi Arkeolojiye Yepyeni Bir Boyut Kazandırıyor

Toprak Yığınlarının Titizlikle İncelenmesi Arkeolojiye Yepyeni Bir Boyut Kazandırıyor

Uzmanlar, tarihi Zwin bölgesindeki grasslands (otlak) alanlarda konumlanan köstebek tepelerini GPS cihazlarıyla tek tek haritalandırdı. Toplanan topraklar altı milimetrelik eleklerden geçirilerek seramik, tuğla, metal ve doğal taş parçaları laboratuvar ortamında ayrıştırıldı. İncelenen 814 köstebek yuvasının 421 tanesinde arkeolojik kalıntılara rastlandı. Elde edilen iki kilogramı aşkın malzeme; jeofizik ölçümler, dron görüntüleri ve eski haritalarla birleştirilerek geçmişin izleri adım adım bir araya getirildi.

Küçük Canlıların Yüzeye Taşıdığı Kalıntılar Görkemli Bir Giriş Binasına İşaret Ediyor

Küçük Canlıların Yüzeye Taşıdığı Kalıntılar Görkemli Bir Giriş Binasına İşaret Ediyor

Yoğun buluntu konsantrasyonu, 10'a 8 metre boyutlarındaki dikdörtgen bir alan üzerinde odaklanıyordu. Toprak analizleri ve hendek çevresindeki izler, bu yapının Orta Çağ'dan kalma hendekli bir malikaneye ait tuğla giriş binası (kapı kulesi) olduğunu gösteriyor. Yapılan tarihleme çalışmaları, seramik parçalarının büyük oranda 13. ve 14. yüzyıllara dayandığını ortaya koyuyor. Ünlü kartograf Pieter Pourbus’un 1574 tarihli haritasında terk edilmiş olarak görünen bu alan, köstebekler sayesinde tarih sahnesine yeniden kazandırılıyor.

Sessizce Yürütülen Bu Doğal Yöntem Tarihi Alanları Zarar Vermeden Araştırma İmkanı Sunuyor

Sessizce Yürütülen Bu Doğal Yöntem Tarihi Alanları Zarar Vermeden Araştırma İmkanı Sunuyor

'Köstebek arkeolojisi' olarak adlandırılan bu yaklaşım, özellikle koruma altındaki otlaklarda geleneksel kazılara gerek kalmadan değerli bilgiler sağlıyor. Mimarisi yoğun olan alanlardan kaçınan köstebekler, tünelleri sırasında tesadüfen çıkardıkları parçalarla yüzey altındaki yapıların yerini noktasal olarak saptamaya yardımcı oluyor. Uzmanlar, hayvanları sit alanlarına kasıtlı olarak salmanın tarihi tabakalara zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunsa da, doğanın kendiliğinden sunduğu bu verileri değerlendirmenin arkeoloji dünyası için büyük bir kazanç olduğunu vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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