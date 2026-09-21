800 Yıldır Bulunamayan Tarihi Malikaneyi Köstebekler Sayesinde Buldular
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Belçika’daki bir doğa koruma alanında yürütülen çalışmalarda, sıra dışı bir arkeoloji ekibi görev yaptı. Kazı izni ya da özel ekipmanı bulunmayan köstebekler, yer altında açtıkları tüneller sayesinde tarihin tozlu sayfalarında kaybolan 800 yıllık bir yapının kalıntılarını yüzeye çıkardı. Ghent Üniversitesi araştırmacıları, Damme kenti yakınlarında yer alan 814 köstebek yuvasını inceleyerek 13. ve 14. yüzyıllara ait 2 bin 810 arkeolojik parça topladı. Journal of Archaeological Method and Theory dergisinde yayımlanan bu çalışma, doğadaki küçük canlıların kültürel mirası ortaya çıkarmadaki rolünü gözler önüne seriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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