Kimse Değerini Bilmiyordu: 45 Yıl Çekmecede Kalan Saat Servet Etti

Sotheby's'in Cenevre'deki Önemli Saatler açık artırması 10 Mayıs'ta yapıldı. Saat için tahmini fiyat 300 bin ile 600 bin İsviçre frangı arasındaydı. Bu, yaklaşık 17,8 ile 35,5 milyon TL'ye karşılık geliyordu. Teklifler bu aralığı hızla aştı, satış 1.143.000 İsviçre frangında (yaklaşık 67,7 milyon TL) kapandı. Sotheby's Cenevre Saat Satışları Başkanı Clara Kessi bu sonucu değerlendirdi. Kessi'ye göre bu, sarı altın 'Paul Newman' Daytona'lar için yeni bir rekordu.