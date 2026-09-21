Kimse Değerini Bilmiyordu: 45 Yıl Çekmecede Kalan Saat Servet Etti
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Cenevre'de bir aile, 45 yıldır çekmecede unutulan bir saatin gerçek değerini yıllar sonra öğrendi. 1967 model sarı altın Rolex Daytona, Sotheby's açık artırmasında tahmininin neredeyse iki katına satıldı. Saat, 1.143.000 İsviçre frangına (yaklaşık 67,7 milyon TL) alıcı buldu. Orijinal sahibinden iki kız kardeşe miras kalan saat, yıllarca hiç kullanılmadan durmuştu.
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Saat, orijinal sahibinin ailesinde 45 yıl boyunca bir çekmecede dokunulmadan saklı kaldı.
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Sotheby's'e göre bu kadranı taşıyan sarı altın örneklerden sadece on kadarı biliniyor.
Açık artırma sırasında rakip teklifler, fiyatı tahminin çok üzerine çıkardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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