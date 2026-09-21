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Kimse Değerini Bilmiyordu: 45 Yıl Çekmecede Kalan Saat Servet Etti

Kimse Değerini Bilmiyordu: 45 Yıl Çekmecede Kalan Saat Servet Etti

Rolex
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 10:30
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Cenevre'de bir aile, 45 yıldır çekmecede unutulan bir saatin gerçek değerini yıllar sonra öğrendi. 1967 model sarı altın Rolex Daytona, Sotheby's açık artırmasında tahmininin neredeyse iki katına satıldı. Saat, 1.143.000 İsviçre frangına (yaklaşık 67,7 milyon TL) alıcı buldu. Orijinal sahibinden iki kız kardeşe miras kalan saat, yıllarca hiç kullanılmadan durmuştu.

İşte detaylar...

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Saat, orijinal sahibinin ailesinde 45 yıl boyunca bir çekmecede dokunulmadan saklı kaldı.

Saat, orijinal sahibinin ailesinde 45 yıl boyunca bir çekmecede dokunulmadan saklı kaldı.

Rolex Daytona Reference 6239, 1967 yılında üretilen sarı altın bir kronograf modeliydi. Saat, orijinal sahibinin ailesinden iki kız kardeşe miras kaldı. Kız kardeşler saati yıllarca kullanmadı, bir çekmecede sakladı. 45 yılı aşkın süre sonra saat, ailenin elinden Sotheby's'e ulaştı. Kasasında 1'757'928 seri numarası bulunuyordu.

Sotheby's'e göre bu kadranı taşıyan sarı altın örneklerden sadece on kadarı biliniyor.

Sotheby's'e göre bu kadranı taşıyan sarı altın örneklerden sadece on kadarı biliniyor.

Rolex, bu referanstan toplam 14 bin adet üretmişti. Bunların yalnızca 300'ü sarı altındandı. Saatin kadranındaki 'Paul Newman' deseni, koleksiyonerler arasında ayrı bir değer taşıyor. Sotheby's, bu kadranla sarı altın gövdeyi bir arada taşıyan yalnızca on örneğin piyasaya çıktığını açıkladı. 2018'de benzer bir model, 948.500 İsviçre frangına (bugünün kuruyla yaklaşık 56,2 milyon TL) satılmıştı.

Açık artırma sırasında rakip teklifler, fiyatı tahminin çok üzerine çıkardı.

Açık artırma sırasında rakip teklifler, fiyatı tahminin çok üzerine çıkardı.

Sotheby's'in Cenevre'deki Önemli Saatler açık artırması 10 Mayıs'ta yapıldı. Saat için tahmini fiyat 300 bin ile 600 bin İsviçre frangı arasındaydı. Bu, yaklaşık 17,8 ile 35,5 milyon TL'ye karşılık geliyordu. Teklifler bu aralığı hızla aştı, satış 1.143.000 İsviçre frangında (yaklaşık 67,7 milyon TL) kapandı. Sotheby's Cenevre Saat Satışları Başkanı Clara Kessi bu sonucu değerlendirdi. Kessi'ye göre bu, sarı altın 'Paul Newman' Daytona'lar için yeni bir rekordu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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