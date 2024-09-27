Rolex Artık Kullanılmış Saat Satmaya Başlayacak
Rolex Artık Kullanılmış Saat Satmaya Başlayacak
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‘Seçkinlik’ göstergesi olan dünyanın lüks saat markası Rolex, yılda yaklaşık 1 milyon saat üretiyor. Yüz binlerce Türk Lirası’yla alıcı bulan bu saatler adeta yok satıyor.
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Ünlülerin vazgeçilmezi olan Rolex saatin çoğu modeli için müşteriler adını bekleme listesine yazdırıyor ve satın almak için aylarca hatta 1 sene beklemek zorunda kalıyor.
Stokta saatlerin bulunmaması ve müşterilerin hayal kırıklığı üzerine Rolex, ikinci el saat satmak için kolları sıvadı.
Bloomberg’de yer alan habere göre ikinci el saat yeni üretilen bir saatten daha fazla fiyata satılacak.
Örneğin 2020 yapımı platin Rolex Dayton, 74 bin 400 İsviçre Frangı'ndan satılıyor, ancak stok bulunmuyor. Bu saatin ikinci elini ise 110 bin frank ödeyerek satın alabilirsiniz.
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Rolex bu yeni hizmetine “Certified Pre-Owned” yani “Sertifikalı İkinci El” adını verdi.
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Rolex de ,prestijini kaybetmeye başlıyor ... çünkü yeni nesil zenginler , saate oladar parayı anlamsız buluyor
Arnold&son varken kim ipler rolex i. Rolex zengin saatidir varlıklınsaati değil