Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Yine Çenemiz Yorulacak: İşte Dünyanın En Zengin Kadınının Bir Günü!

Yine Çenemiz Yorulacak: İşte Dünyanın En Zengin Kadınının Bir Günü!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
20.09.2024 - 21:34

Eski Katar Emiri'nin ikinci eşi olan Şeyha Moza, dünyanın en zengin kadını. İddialara göre Moza, 400 milyar dolar servete sahip. Adeta bir ülke ekonomisinden daha büyük servete sahip olan Moza'nın bir gününün nasıl geçtiğini hiç düşündünüz mü? TikTok'ta 'popilermagazin' isimli bir sayfa bu sorunun yanıtını verdi. İşte dünyanın en zengin kadının bir günü... 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Karşınızda eski Katar Şeyhi'nin üç karısından ikincisi; nam-ı diğer 'dünyanın en zengin kadını' Şeyha Moza!

Karşınızda eski Katar Şeyhi'nin üç karısından ikincisi; nam-ı diğer 'dünyanın en zengin kadını' Şeyha Moza!

İddiaya göre Moza, 400 milyar dolar servete sahip. Bu Elon Musk'ın servetinin iki katı ve Yunanistan'ın toplam ekonomisinden daha fazla.

İddiaya göre Moza, 400 milyar dolar servete sahip. Bu Elon Musk'ın servetinin iki katı ve Yunanistan'ın toplam ekonomisinden daha fazla.

1959 yılında dünyaya gelen Şeyha Moza, servetiyle dudak uçuklatıyor. TikTok'ta 'popilermagazin' isimli bir sayfa dünyanın en zengin kadının bir gününe dair bir video yayımladı. Videoyu izleyenler bu serveti hayal dahi bile edemedi...

Peki, dünyanın en zengin kadını güne nasıl başlıyor? Şeyha Moza güne ilk olarak içi saf altında döşenmiş 15 saraylarından birinde dua ederek başlıyormuş...

Peki, dünyanın en zengin kadını güne nasıl başlıyor? Şeyha Moza güne ilk olarak içi saf altında döşenmiş 15 saraylarından birinde dua ederek başlıyormuş...

500 lüks araba için özel garajı olan ve dünyanın en lüks markalarından giyinen Moza, iş hayatında da oldukça aktif ve tanınan bir isim.

500 lüks araba için özel garajı olan ve dünyanın en lüks markalarından giyinen Moza, iş hayatında da oldukça aktif ve tanınan bir isim.

Katar Vakfı'nın başkanı olan Moza, ülkeyi petrol sonrası döneme hazırlıyor. Küresel şirketlere milyar dolarlık yatırım yapıyor. Öğle molalarında ise kızlarına vakit ayırıyor. Sanata düşkün olan Moza, bu alana da oldukça bonkör yatırımlar gerçekleştiriyor...

Katar Vakfı'nın başkanı olan Moza, ülkeyi petrol sonrası döneme hazırlıyor. Küresel şirketlere milyar dolarlık yatırım yapıyor. Öğle molalarında ise kızlarına vakit ayırıyor. Sanata düşkün olan Moza, bu alana da oldukça bonkör yatırımlar gerçekleştiriyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünyanın en zengin kadınına yapılan yorumlar ise gecikmedi. İşte o yorumlardan bazıları 👇🏻

Dünyanın en zengin kadınına yapılan yorumlar ise gecikmedi. İşte o yorumlardan bazıları 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Söz konusu o video👇🏻 Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın