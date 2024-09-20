Yine Çenemiz Yorulacak: İşte Dünyanın En Zengin Kadınının Bir Günü!

Eski Katar Emiri'nin ikinci eşi olan Şeyha Moza, dünyanın en zengin kadını. İddialara göre Moza, 400 milyar dolar servete sahip. Adeta bir ülke ekonomisinden daha büyük servete sahip olan Moza'nın bir gününün nasıl geçtiğini hiç düşündünüz mü? TikTok'ta 'popilermagazin' isimli bir sayfa bu sorunun yanıtını verdi. İşte dünyanın en zengin kadının bir günü...

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