Yine Çenemiz Yorulacak: İşte Dünyanın En Zengin Kadınının Bir Günü!
Yine Çenemiz Yorulacak: İşte Dünyanın En Zengin Kadınının Bir Günü!
Eski Katar Emiri'nin ikinci eşi olan Şeyha Moza, dünyanın en zengin kadını. İddialara göre Moza, 400 milyar dolar servete sahip. Adeta bir ülke ekonomisinden daha büyük servete sahip olan Moza'nın bir gününün nasıl geçtiğini hiç düşündünüz mü? TikTok'ta 'popilermagazin' isimli bir sayfa bu sorunun yanıtını verdi. İşte dünyanın en zengin kadının bir günü...
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Karşınızda eski Katar Şeyhi'nin üç karısından ikincisi; nam-ı diğer 'dünyanın en zengin kadını' Şeyha Moza!
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İddiaya göre Moza, 400 milyar dolar servete sahip. Bu Elon Musk'ın servetinin iki katı ve Yunanistan'ın toplam ekonomisinden daha fazla.
Peki, dünyanın en zengin kadını güne nasıl başlıyor? Şeyha Moza güne ilk olarak içi saf altında döşenmiş 15 saraylarından birinde dua ederek başlıyormuş...
500 lüks araba için özel garajı olan ve dünyanın en lüks markalarından giyinen Moza, iş hayatında da oldukça aktif ve tanınan bir isim.
Katar Vakfı'nın başkanı olan Moza, ülkeyi petrol sonrası döneme hazırlıyor. Küresel şirketlere milyar dolarlık yatırım yapıyor. Öğle molalarında ise kızlarına vakit ayırıyor. Sanata düşkün olan Moza, bu alana da oldukça bonkör yatırımlar gerçekleştiriyor...
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Dünyanın en zengin kadınına yapılan yorumlar ise gecikmedi. İşte o yorumlardan bazıları 👇🏻
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