TikTok Fenomeni Karagül Takipçilerinin Hayal Gücünü Zorladı: "Beni Derede Çamaşır Yıkarken Hayal Edin"

Son dönemde kullanıcıların yaptığı paylaşımlar nedeniyle bir kesim tarafından yasaklanması istenen TikTok’ta yine başkası adına utanacağımız bir an yaşandı. TikTok canlı yayınlarında çocuklarına yaptığı kötü muamele; hatta çocuğu kanlar içindeyken bile yayınına devam eden Karagül isimli fenomenden yeni bir video geldi. Karagül, çamaşır yıkarken açtığı canlı yayında kullanıcılarına “Beni derede çamaşır yıkarken görseniz ne yapardınız?” sorusunu yöneltti. Soruya gelen cevaplar ise okuyanları kırdı geçirdi.