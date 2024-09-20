TikTok Fenomeni Karagül Takipçilerinin Hayal Gücünü Zorladı: "Beni Derede Çamaşır Yıkarken Hayal Edin"
TikTok Fenomeni Karagül Takipçilerinin Hayal Gücünü Zorladı: "Beni Derede Çamaşır Yıkarken Hayal Edin"
Son dönemde kullanıcıların yaptığı paylaşımlar nedeniyle bir kesim tarafından yasaklanması istenen TikTok’ta yine başkası adına utanacağımız bir an yaşandı. TikTok canlı yayınlarında çocuklarına yaptığı kötü muamele; hatta çocuğu kanlar içindeyken bile yayınına devam eden Karagül isimli fenomenden yeni bir video geldi. Karagül, çamaşır yıkarken açtığı canlı yayında kullanıcılarına “Beni derede çamaşır yıkarken görseniz ne yapardınız?” sorusunu yöneltti. Soruya gelen cevaplar ise okuyanları kırdı geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimi zaman ağızları açık bırakan kimi zaman başkaları adına sıklıkla utandığımız bir mecra: TikTok!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu video paylaşım platformununu duymayananız yoktur. Kullanıcıların açtığı canlı yayınların beğenilme oranı ve izleyenlerin de hediyeler göndermesiyle pek çok kişi için adeta ekmek kapısı oldu.
Hatta öyle ki kimi kullanıcı izlenme uğruna 7/24 yayın yapıp hayatının her detayını paylaşıyor; kimisi de kılıktan kılığa girerek 1 günde on binlerce hatta yüzbinlerce lira kazanabiliyor.
O isimlerden birisi de 'Karagül' kullanıcı adıyla bilinen Merve Ceran.
TikTok'taki yayınlarına hiç ara vermeden devam eden Karagül'ün 7/24 canlı yayında olduğunu söylesek yalan olmaz. Gün içinde yaptığı her detayı paylaşan Karagül, bu kez takipçilerinin karşısında çamaşır yıkadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buraya kadar olan her şey aslında TikTok camiası için normal. TikTok'u aktif olarak kullanan kişiler bunun bu platform için oldukça 'normal' olduğunu bilir.
Çamaşır yıkayan Karagül, kendisini izleyenlerin hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir soru yöneltti: "Beni derede hayal edin. Derede çamaşır yıkarken görseniz ne yaparsınız?"
Soruya gelen yorumlar ise okuyanları adeta kırdı geçirdi. İşte o yorumlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o video:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın