Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım geçtiğimiz hafta mizahın lokomotifi Twitter'da en çok nelere gülmüşüz, en çok hangi paylaşımlara etkileşim vermişiz?
Kaçıranlar ve yeniden gülmek isteyenler için 🚀
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Başlıyoruz!
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Gerçek vesvese budur!
Daha sokak bir kedi yok.
Gerçekler acıdır.
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O kadar oldu mu?
Konserve mevsimi
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Genlere işliyor.
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Öylesine...
Nasıl oluyor?
Sade olmuş.
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Sudan çok daha ucuz.
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Cinas mıydı bu?
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Daddy issues dedikleri...
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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