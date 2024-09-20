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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
20.09.2024 - 16:32

Bakalım geçtiğimiz hafta mizahın lokomotifi Twitter'da en çok nelere gülmüşüz, en çok hangi paylaşımlara etkileşim vermişiz?

Kaçıranlar ve yeniden gülmek isteyenler için 🚀

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Gerçek vesvese budur!

Gerçek vesvese budur!
twitter.com

Daha sokak bir kedi yok.

Daha sokak bir kedi yok.
twitter.com

Gerçekler acıdır.

Gerçekler acıdır.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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O kadar oldu mu?

O kadar oldu mu?
twitter.com

Konserve mevsimi

Konserve mevsimi
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Genlere işliyor.

Genlere işliyor.
twitter.com
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Öylesine...

Öylesine...
twitter.com

Nasıl oluyor?

Nasıl oluyor?
twitter.com

Sade olmuş.

Sade olmuş.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sudan çok daha ucuz.

Sudan çok daha ucuz.
twitter.com
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Cinas mıydı bu?

Cinas mıydı bu?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Daddy issues dedikleri...

Daddy issues dedikleri...
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

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