Erkek Kardeşlerinin Tuhaflıklarından Dert Yanarak Güldüren Ablalar
Erkek Kardeşlerinin Tuhaflıklarından Dert Yanarak Güldüren Ablalar
Kardeşlerin kendi aralarındaki diyalog ve ilişkiler yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterse de bu ilişkinin en eğlenceli kombinasyonu abla erkek kardeş ikilisinindir. Nereden biliyoruz? Çünkü timeline evde erkek kardeş beslemenin zorluklarından yakınan abla dolu.
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Sır küpü olmaktan sıkılanlar...
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İlginçlikler yapanlar...
Yersiz şakalar uyduranlar...
Avantajları da var.
Bir de öğütücüler var.
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Ne güzel.
👇
Şakalar bitmiyor.
Babayla kombo olmuş.
Genel kültür desen var.
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Bir de dolaptaki tatlı krizi.
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