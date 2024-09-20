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Erkek Kardeşlerinin Tuhaflıklarından Dert Yanarak Güldüren Ablalar

Erkek Kardeşlerinin Tuhaflıklarından Dert Yanarak Güldüren Ablalar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
20.09.2024 - 12:12

Kardeşlerin kendi aralarındaki diyalog ve ilişkiler yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterse de bu ilişkinin en eğlenceli kombinasyonu abla erkek kardeş ikilisinindir. Nereden biliyoruz? Çünkü timeline evde erkek kardeş beslemenin zorluklarından yakınan abla dolu.

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