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Bir Türk Ailesindeki Baba Tiplerini Anlatan Görseller Viral Oldu

Bir Türk Ailesindeki Baba Tiplerini Anlatan Görseller Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
19.09.2024 - 17:40

TikTok'tan @stnyx56 Türk ailelerine dair sosyolojik tespitlerini çeşitli görseller ve semboller üzerinden yapıyor. Bu paylaşımlar da çok seviliyor. Bakalım babalara dair tespitleri neler?

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Duvar fonksiyonlu baba

Duvar fonksiyonlu baba

Tatil anlayışı doğduğu köy olan baba

Tatil anlayışı doğduğu köy olan baba

Aşırı ciddiyetten kırılacak baba

Aşırı ciddiyetten kırılacak baba

Hiçbir şeyden haberi olmayan baba

Hiçbir şeyden haberi olmayan baba

İşkolik baba

İşkolik baba
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Her şeyi salmış baba

Her şeyi salmış baba

Evde iki saniye kalınca havale geçiren baba

Evde iki saniye kalınca havale geçiren baba

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