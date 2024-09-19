Bir Türk Ailesindeki Baba Tiplerini Anlatan Görseller Viral Oldu
Bir Türk Ailesindeki Baba Tiplerini Anlatan Görseller Viral Oldu
TikTok'tan @stnyx56 Türk ailelerine dair sosyolojik tespitlerini çeşitli görseller ve semboller üzerinden yapıyor. Bu paylaşımlar da çok seviliyor. Bakalım babalara dair tespitleri neler?
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Duvar fonksiyonlu baba
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Tatil anlayışı doğduğu köy olan baba
Aşırı ciddiyetten kırılacak baba
Hiçbir şeyden haberi olmayan baba
İşkolik baba
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Her şeyi salmış baba
Evde iki saniye kalınca havale geçiren baba
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