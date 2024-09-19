Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
19.09.2024 - 14:24

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Parantez önemli.

Parantez önemli.
twitter.com

Pozitiflik diyelim.

Pozitiflik diyelim.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Otobüsün business bölümü

Otobüsün business bölümü
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Çok doğru!

Çok doğru!
twitter.com

Nedir?

Nedir?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Diploma önemli.

Diploma önemli.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kraliçe!

Kraliçe!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

O kadar da zayıf değildir.

O kadar da zayıf değildir.
twitter.com

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın