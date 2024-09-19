Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım eril söylemlere başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım!
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Parantez önemli.
Pozitiflik diyelim.
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Otobüsün business bölümü
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Çok doğru!
Nedir?
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Diploma önemli.
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Kraliçe!
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O kadar da zayıf değildir.
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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