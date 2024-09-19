Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Sabrınızı sınayan o paylaşımlar geldi. Bakalım en çok hangisi sizi darmaduman edecek?
Kaynak: allahimnasipetmesin
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1. Prenses olmayı çok yanlış yerden anlamış olabilirsin...
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2. Çocuk da kendi kutlaması var sanıyor, yazık...
3. Ve bir tane daha... Ellerin duruşu da önemli!
4. Size gerçekten bahane lazım!
5. El emeği salçaların dökülmesine mi üzülürsün yoksa arabadan çıkmayacak salça kokusuna mı?
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6. Hayaletler işe yaramış çünkü çok korkunç!
7. Link gelsin hemen alalım!
8. Hımmmm...
9. Bir vaka daha!
10. Ama siz bıkmadınız bu gerdek çarşafı işinden ha!
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