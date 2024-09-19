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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
19.09.2024 - 14:10

Sabrınızı sınayan o paylaşımlar geldi. Bakalım en çok hangisi sizi darmaduman edecek?

Kaynak: allahimnasipetmesin

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1. Prenses olmayı çok yanlış yerden anlamış olabilirsin...

1. Prenses olmayı çok yanlış yerden anlamış olabilirsin...

2. Çocuk da kendi kutlaması var sanıyor, yazık...

2. Çocuk da kendi kutlaması var sanıyor, yazık...

3. Ve bir tane daha... Ellerin duruşu da önemli!

3. Ve bir tane daha... Ellerin duruşu da önemli!

4. Size gerçekten bahane lazım!

4. Size gerçekten bahane lazım!

5. El emeği salçaların dökülmesine mi üzülürsün yoksa arabadan çıkmayacak salça kokusuna mı?

5. El emeği salçaların dökülmesine mi üzülürsün yoksa arabadan çıkmayacak salça kokusuna mı?
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6. Hayaletler işe yaramış çünkü çok korkunç!

6. Hayaletler işe yaramış çünkü çok korkunç!

7. Link gelsin hemen alalım!

7. Link gelsin hemen alalım!

8. Hımmmm...

8. Hımmmm...

9. Bir vaka daha!

9. Bir vaka daha!

10. Ama siz bıkmadınız bu gerdek çarşafı işinden ha!

10. Ama siz bıkmadınız bu gerdek çarşafı işinden ha!

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