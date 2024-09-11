Canlı Yayında Bir Kadına Cinsel İçerikli Hareketler Yapan Polis Memuru Açığa Alındı
Canlı Yayında Bir Kadına Cinsel İçerikli Hareketler Yapan Polis Memuru Açığa Alındı
Canlı sohbet sitesinde bir kadınla eşleşen ve cinsel içerikli hareketler yapan polisin açığa alındığı duyuruldu.
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Bir sosyal medya kullanıcısı kadının dün paylaştığı görüntü herkesi çok şaşırttı. Omegle isimli sohbet sitesinde bir polis memuru ile eşleşen kadın, gördüklerine inanamadı.
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Genç kadın yaşadığı şoku takipçileriyle paylaştı
Görüntülerdeki şahsın polis memuru M.A. olduğu tespit edildikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü şahsın açığa alındığını duyurdu.
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