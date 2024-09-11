Polis Üniformasıyla Katıldığı Canlı Yayında Cinsel İçerikli Hareketler Yaptı: "Şikayet Edeceğim Seni"

Görüntülü konuşma sitesinde bir kadının canlı yayınına katılan polis üniformalı şahıs, cinsel içerikli hareketlerde bulundu. Şahsın hareketlerinden rahatsız olan kadın, 'Siz bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksınız? Bu nasıl polis, şikayet edeceğim seni.' dedi.

Kaynak: trafikpolisitr