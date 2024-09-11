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Polis Üniformasıyla Katıldığı Canlı Yayında Cinsel İçerikli Hareketler Yaptı: "Şikayet Edeceğim Seni"

Polis Üniformasıyla Katıldığı Canlı Yayında Cinsel İçerikli Hareketler Yaptı: "Şikayet Edeceğim Seni"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.09.2024 - 12:22

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Görüntülü konuşma sitesinde bir kadının canlı yayınına katılan polis üniformalı şahıs, cinsel içerikli hareketlerde bulundu. Şahsın hareketlerinden rahatsız olan kadın, 'Siz bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksınız? Bu nasıl polis, şikayet edeceğim seni.' dedi. 

Kaynak: trafikpolisitr

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Görüntülü konuşma sitesi Omegle'de bir kadının canlı yayınına dahil olan polis üniformalı şahıs, cinsel içerikli hareketlerde bulundu.

Görüntülü konuşma sitesi Omegle'de bir kadının canlı yayınına dahil olan polis üniformalı şahıs, cinsel içerikli hareketlerde bulundu.

Üniformalı şahsın hareketlerinden rahatsız olan kadın, "Siz bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksınız? Bu nasıl polis, şikayet edeceğim seni." dedi.

Üniformalı şahsın hareketlerinden rahatsız olan kadın, "Siz bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksınız? Bu nasıl polis, şikayet edeceğim seni." dedi.

Taciz görüntüleri saniye saniye kayıt altına alınırken, görüntüleri izleyenler duruma tepki gösterdi. 

İşte o anlar; 🎥

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