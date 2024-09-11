Üçüncü Kez Hakim Karşısına Çıkmak İçin Adliyeye Giden Nihal Candan'ın Mutluluğu Gözlerden Kaçmadı!
Üçüncü Kez Hakim Karşısına Çıkmak İçin Adliyeye Giden Nihal Candan'ın Mutluluğu Gözlerden Kaçmadı!
Üçüncü kez hakim karşısına çıkmak için adliyeye giden Nihal Candan, muhabirlerin soruları karşısında sessizliğini korurken ünlü ismin mutluluğu da gözlerden kaçmadı.
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İşte Benim Stilim programı ile tanınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler 16 Kasım 2023'te tutuklanarak cezaevine gönderilmiş daha sonra Nihal Candan'ın cezaevinde psikolojisinin kötü gittiği ve 37 kiloya kadar düştüğü yönünde haberler gündeme gelerek Nihal Candan tahliye edilmişti.
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Kardeşinin aksine tutukluluğu devam eden ve dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkacak.
Bir önceki duruşmada kardeşi Bahar Candan'ın “Hayatım boyunca hiç şirketim olmadı. Evim ve arabam yok. Hesabımda 1-2 milyon para var, ben bir garibanım” açıklamaları çok konuşulan Nihal Candan, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşma öncesi görüntülendi.
Ünlü fenomen, muhabirlerin soruları karşısında sessizliğini korurken Nihal Candan'ın mutluluğu ve yüzünden eksik etmediği gülümsemesi gözlerden kaçmadı.
İşte o anlar 👇🏻
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