Pınar Deniz, Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın Kendisini 'Cartcurt' Olarak Kaydetmesine Nihayet Açıklık Getirdi!
Pınar Deniz, Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın Kendisini 'Cartcurt' Olarak Kaydetmesine Nihayet Açıklık Getirdi!
Bir dönem birbirlerini 'cartcurt' lakabıyla kaydettikleri ortaya çıkan ünlü çift, dillere düşmüştü hatırlarsanız. Pınar Deniz'den nihayet bu konuya dair bir açıklama geldi.
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2022 yılının Temmuz ayında sevgilisi ve aynı zamanda meslektaşı Kaan Yıldırım ile birlikte bir konser etkinliğine katılarak aşkını ilan eden Pınar Deniz ve Yıldırım çifti hem yılın sürpriz çiftlerinden biri olmuş hem de ilişkilerine başladıkları ilk günden bu yana magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti hatırlarsanız.
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Yıldırım ve Deniz çiftinin ilişkileriyle ilgili her detay çok konuşulmuş, ikilinin birbirlerini telefonlarına 'carcurt' olarak kaydetmesi ise sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü!
Kaan Yıldırım, bu lakabın Pınar Deniz ile aralarında bir espri olduğunu söylemekle yetinmiş ve hatta konuyu "varsa bir öneriniz 'gün ışığım' gibi değiştirelim" cümleleri ile de geçiştirmeyi tercih etmişti!
Geçtiğimiz saatlerde bir etkinliğe katılarak düğün haberlerini de doğrulayan Pınar Deniz, sevgilisinin hala 'cartcurt' olarak kayıtlı olduğunu dile getirerek bu konuya da bir açıklık getirmek istediğini söyleyerek başladı anlatmaya!
İlk flört ettikleri zaman Kaan Yıldırım'ın her konuyu 'cart curt' diyerek geçiştirdiğini anlatan Deniz, aslında ilk olarak sevgilisini kendisinin bu lakapla kaydettiğini açıkladı. Pınar Deniz, hala birbirlerinde o lakapla kayıtlı olduklarını da anlattı!
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