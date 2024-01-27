Kaan Yıldırım'ın Biricik Sevgilisi Pınar Deniz'e Taktığı Lakap "Aşkın Her Türlüsü Makbul" Dedirtti!

Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldığını öğrendiğimiz Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, bu sefer de birbirlerine taktıkları aşk lakaplarıyla gündeme geldi! Hikayeden ifşalanan Pınar Deniz lakabı dillere fena düştü! 😂