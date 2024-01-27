Kaan Yıldırım'ın Biricik Sevgilisi Pınar Deniz'e Taktığı Lakap "Aşkın Her Türlüsü Makbul" Dedirtti!
Kaan Yıldırım'ın Biricik Sevgilisi Pınar Deniz'e Taktığı Lakap "Aşkın Her Türlüsü Makbul" Dedirtti!
Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldığını öğrendiğimiz Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, bu sefer de birbirlerine taktıkları aşk lakaplarıyla gündeme geldi! Hikayeden ifşalanan Pınar Deniz lakabı dillere fena düştü! 😂
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Hepimize sürpriz olan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz aşkı iki buçuk seneyi aşkındır tam gaz devam ediyor biliyorsunuz!
Sosyal medyanın en sevilen çiftlerinden olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, birkaç ay önce dizi sezonu kapanır kapanmaz kapı kapı gezerek geçirmişti. Bizim takip edebildiğimiz kadarıyla, önce Bodrum'a, ardından Yunanistan, İtalya ve son olarak da İngiltere'ye giden ikili, büyük kararı da oralardan birinde aldı! 🙈
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın tatillerinden paylaştığı pozlarda evlenme teklifi geldiğini ve kabul de edildiğini anladık tabii!
Çok sık olmasa da birbirleriyle samimiyet kokan pozlarını paylaşan çift, ufuktaki evliliği kabul etmekle beraber özel hayatlarıyla ilgili konuşmak istemediklerini net bir şekilde belirttiler.
Magazin dünyasının uzaktan uzaktan sevdiği, onların paylaştığı kadarıyla içli dışlı olabildiği çiftlerden biri haline geldiler!
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Biz ara sıra beraber eğlenceli pozlarını görmeye alışıkken, geçtiğimiz saatlerde Kaan Yıldırım'ın hikayesinden biricik sevgilisini hangi isimle kaydettiğini öğrenmiş olduk!
1. Bir keyiflendik tabii! 😂 Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'i "cartcurt" olarak kaydetmesi kimilerine "ayrılık sebebi", kimilerine de "tam benlik hareket" dedirtti! Ayrıca Pınar Deniz'in telefonunda da Kaan Yıldırım'ın "zırtpırt" olarak kayıtlı olabileceği iddia edildi 😂
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16. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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