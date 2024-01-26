Çakal'ın Yine Çakallığı Üstünde: Danla Bilic'i Işık Hızıyla Unuttu, Ünlü Modele Yürümedi Adeta Koştu
Çakal'ın Yine Çakallığı Üstünde: Danla Bilic'i Işık Hızıyla Unuttu, Ünlü Modele Yürümedi Adeta Koştu
Aralarının limoni olduğu söylenen ve hatta ayrıldıkları iddia edilen Danla Bilic ve Çakal cephesinde yeni gelişmeler yaşandı! Çakal'dan aşk defterini çoktan kapattıklarını kanıtlayan bir hamle geldi, Danla'nın konuyla ilgili yorum yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Zaman içerisindeki değişimi, güzelliği ve paylaşımlarıyla çok konuşulan, sosyal medya fenomenliği konseptinin de öncülerinden biri olan Danla Bilic'in gündeminde bir süredir rapçi Çakal'la yaşadığı aşk vardı biliyorsunuz.
Bir gece ansızın doğum günü kutladıkları anlardan sarmaş dolaş pozlarını paylaşarak aşklarını duyuran çiftin ilişkisi, eğlenceli halleriyle beğenildiği kadar 'uyumsuz' ve 'alakasız' olarak da değerlendirildi.
Herkes Danla ve Çakal için ayrılık tarihi biçerken, çiftten ardı ardına gelen aşk pozları "Acaba cidden yakıştılar mı ne!" dedirterek sempati arttırmıştı ki...
Aniden sesleri de solukları da kesildi... Haftalardır beraber gözükmeyen, herhangi bir paylaşım da yapmayan Danla ve Çakal, dünyanın iki ayrı ucuna tatile çıktı.
Danla ayrılık meselesiyle ilgili hiç konuşmadı, en yakın arkadaşı Ala Tokel ise konuyu muallakta bıraktı. Ayrıldıklarını da söylemedi, beraber olduklarını da.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fakat geçtiğimiz dakikalarda bir şey ayyuka çıktı ki, Danla ve Çakal hala beraber olsaydı Çakal buna cesaret dahi etmezdi gibi geldi bize...
Bir kullanıcının Blogyagmuru'na attığı mesajla, Çakal'ın saatler önce Dorina Geciçi isimli fenomen modelin fotoğraflarına abayı yaktığını öğrendik!
Dorina Geciçi'nin pozlarına bakıp da "elbet bir gün" yazabildiğine göre de Danla'yla ilişkisinin çoktan bittiğinde karar kıldık.
Eğer ki araları bozuksa bu yorum her şeyi bitirir, geçmiş olsun...
Değilse de vay Çakal'ın haline demekten başka bir şey gelmiyor akıllara sanki? Ne dersiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Danla, acil ilgilenmen gereken meseleler var! "Artık benim konum değildir" deyip geçsen de olur, bize bir kaosu aktarsan yeter 🙈
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda