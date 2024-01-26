"Kayboldum" Dedi, Hayatı Tesbih Yapıp Sallayan Kerimcan Durmaz'ın Eril Havası Dillere Fena Düştü!
"Kayboldum" Dedi, Hayatı Tesbih Yapıp Sallayan Kerimcan Durmaz'ın Eril Havası Dillere Fena Düştü!
Son zamanlarda videolarında kısa kısa beliren eril enerjisiyle çok konuşulan Kerimcan Durmaz, elinde tesbihiyle eril enerjiyi arşa çıkarttığı pozunu 'Kayboldum' notuyla paylaşınca ortalık karıştı!
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Bir dönemin vazgeçilmez fenomenlerinden biri olan Kerimcan Durmaz, sürekli göz önünde olmaya uzun bir ara vermişti. Bu arada şarkıcılığa soyunan, kaliteli klipleriyle de mis gibi altından kalkan Kerimcan Durmaz, ani bir dönüş yaptı biliyorsunuz.
Yakın dostu Samet Liçina'yla çektiği YouTube videolarıyla kısacık bir süre içinde gündemin tam ortasına oturmayı başardı!
Hem Samet'in annesi hem de kendi annesiyle çektiği videoları bir yana dursun 👇
Yavaş yavaş ünlü isimleri de ağırlamaya başladı Kerimcan ve Samet mutfaklarında! Her videolarında dikkat çeken tonla detay oldu ama aralarında en çok göze batan Kerimcan'ın içinden ara sıra çıkan eril enerjisiydi 🙈
Erillikle ilgili ilk mevzu, Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın takım elbiseleri çekip gingerbread kurabiyesi yaptığı yılbaşı videosunda açıldı. Kerimcan'ı jilet gibi hazırlanmış gören sosyal medya kullanıcıları, "erillik de ne kadar yakışıyormuş ya!" diye konuşmaya başladı hemen!
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Olaylar henüz tazeyken, dişil enerjiyi bir küçük rafa kaldırmaya karar vermiş olacak ki Kerimcan Durmaz geçtiğimiz saatlerde elinde tesbihiyle oturduğu pozlar paylaştı 😂
Erilliği arşa çıkaran pozlarına düştüğü "Peşimden gelmeyin ben de kayboldum 📿" notu da gözlerden kaçmadı!
Kerimcan'ın ortalığı ayağa kaldıran eril havası ve tavrını da şöyle bırakıp yorumlara alalım sizi!
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