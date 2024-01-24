Ruhani Konuşmalarıyla Meşhur Belçim Bilgin, Adını "Be" Olarak Değiştirmeyi Düşündüğünü Açıklayarak Beyin Yaktı

Belçim Bilgin, Ceyda Düvenci'nin 'Bir mahlasın varmış artık, öyle mi?' sorusuna, 'O şöyle oldu, Bel, Bel, Bel diye kısaltılınca Belçim yerine, daha henüz olmadı ama düşünüyorum. 'Be!' İngilizce 'be' yani, olmak fiilinden geliyor. Çünkü bence isimlerimizin bir önemi yok. Bir şekilde burada bedenlenmiş bir tecrübe yaşıyoruz ama bize konulan isimlerin ötesinde acaba neydik?' diyerek cevap verdi...