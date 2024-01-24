Ruhani Konuşmalarıyla Meşhur Belçim Bilgin, Adını "Be" Olarak Değiştirmeyi Düşündüğünü Açıklayarak Beyin Yaktı
Ruhani Konuşmalarıyla Meşhur Belçim Bilgin, Adını "Be" Olarak Değiştirmeyi Düşündüğünü Açıklayarak Beyin Yaktı
Geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Belçim Bilgin, spiritüel konuşmalarının ardından adını 'Be' olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı!
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Hayatımıza Hatırla Sevgili dizisiyle giren, Aşk Tesadüfleri Sever, Kelebeğin Rüyası ve Cebimdeki Yabancı gibi birçok başarılı projede yer alan ekranların sevilen oyuncusu Belçim Bilgin'i tanımayanınız yoktur!
Bir süredir ekranlardan uzak olan Belçim Bilgin bir dönem Yılmaz Erdoğan'la bir evlilik yaşamış, Rodin adında bir oğulları olmuştu hatırlarsanız.
Çift yollarını ayırmaya karar verdikten sonra da Belçim Bilgin'i daha az görür olduk. Spiritüelliğe merak salan ünlü oyuncu, kimine enteresan kimine de çok derin gelen açıklamlarıyla sık sık gündem oldu.
En son korkunç bir trafik kazası atlatan ve belini kıran Belçim Bilgin, 6 ay yatağa hapsolduğu bir sürecin ardından çok şükür ki sağlığına kavuştu ve şimdilerde de yeni filmi "Hatıran Yeter" ile izleyiciye kavuşmak için gün sayıyor.
16 Şubat'ta vizyona girecek olan filminin öncesinde artık bir klasiğe dönüşen hamleyi yapan ve popüler YouTube programlarına konuk olmaya başlayan Belçim Bilgin, geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler'e katıldı.
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Yaşadığı zorlu iyileşme sürecinden bahsederken epey ruhani açıklamalara yer veren Belçim Bilgin'in ismini ingilizcedeki olmak fiili "Be" ile değiştirmek istediğini söylemesi ise biraz beyin yaktı tabii.
Hazırsanız sizi önce o anlarla baş başa bırakalım!
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isim Be olursa soyadı tavsiyeleri benden. Be beğim. Be rbat. Be ter Ali. Be ter böcek.
Nirvanaya ulaşmış selam söyle be abla 👋🏻👋🏻👋🏻
Ismiyle yaşasın konusuna inanıyorum ben.. Karaktere ve yaşam şekline etkisi var.. Bu hanımefendi de aslında o yüzden bunu istiyor olabilir..Belcim çim yaprag... Devamını Gör