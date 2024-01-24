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Ruhani Konuşmalarıyla Meşhur Belçim Bilgin, Adını "Be" Olarak Değiştirmeyi Düşündüğünü Açıklayarak Beyin Yaktı

Ruhani Konuşmalarıyla Meşhur Belçim Bilgin, Adını "Be" Olarak Değiştirmeyi Düşündüğünü Açıklayarak Beyin Yaktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
24.01.2024 - 08:16

Geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Belçim Bilgin, spiritüel konuşmalarının ardından adını 'Be' olarak değiştirmeyi düşündüğünü açıkladı!

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Hayatımıza Hatırla Sevgili dizisiyle giren, Aşk Tesadüfleri Sever, Kelebeğin Rüyası ve Cebimdeki Yabancı gibi birçok başarılı projede yer alan ekranların sevilen oyuncusu Belçim Bilgin'i tanımayanınız yoktur!

Hayatımıza Hatırla Sevgili dizisiyle giren, Aşk Tesadüfleri Sever, Kelebeğin Rüyası ve Cebimdeki Yabancı gibi birçok başarılı projede yer alan ekranların sevilen oyuncusu Belçim Bilgin'i tanımayanınız yoktur!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Belçim Bilgin bir dönem Yılmaz Erdoğan'la bir evlilik yaşamış, Rodin adında bir oğulları olmuştu hatırlarsanız.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Belçim Bilgin bir dönem Yılmaz Erdoğan'la bir evlilik yaşamış, Rodin adında bir oğulları olmuştu hatırlarsanız.

Çift yollarını ayırmaya karar verdikten sonra da Belçim Bilgin'i daha az görür olduk. Spiritüelliğe merak salan ünlü oyuncu, kimine enteresan kimine de çok derin gelen açıklamlarıyla sık sık gündem oldu.

Çift yollarını ayırmaya karar verdikten sonra da Belçim Bilgin'i daha az görür olduk. Spiritüelliğe merak salan ünlü oyuncu, kimine enteresan kimine de çok derin gelen açıklamlarıyla sık sık gündem oldu.

En son korkunç bir trafik kazası atlatan ve belini kıran Belçim Bilgin, 6 ay yatağa hapsolduğu bir sürecin ardından çok şükür ki sağlığına kavuştu ve şimdilerde de yeni filmi "Hatıran Yeter" ile izleyiciye kavuşmak için gün sayıyor.

En son korkunç bir trafik kazası atlatan ve belini kıran Belçim Bilgin, 6 ay yatağa hapsolduğu bir sürecin ardından çok şükür ki sağlığına kavuştu ve şimdilerde de yeni filmi "Hatıran Yeter" ile izleyiciye kavuşmak için gün sayıyor.

16 Şubat'ta vizyona girecek olan filminin öncesinde artık bir klasiğe dönüşen hamleyi yapan ve popüler YouTube programlarına konuk olmaya başlayan Belçim Bilgin, geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler'e katıldı.

16 Şubat'ta vizyona girecek olan filminin öncesinde artık bir klasiğe dönüşen hamleyi yapan ve popüler YouTube programlarına konuk olmaya başlayan Belçim Bilgin, geçtiğimiz gün Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler'e katıldı.
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Yaşadığı zorlu iyileşme sürecinden bahsederken epey ruhani açıklamalara yer veren Belçim Bilgin'in ismini ingilizcedeki olmak fiili "Be" ile değiştirmek istediğini söylemesi ise biraz beyin yaktı tabii.

Yaşadığı zorlu iyileşme sürecinden bahsederken epey ruhani açıklamalara yer veren Belçim Bilgin'in ismini ingilizcedeki olmak fiili "Be" ile değiştirmek istediğini söylemesi ise biraz beyin yaktı tabii.

Belçim Bilgin, Ceyda Düvenci'nin 'Bir mahlasın varmış artık, öyle mi?' sorusuna, 'O şöyle oldu, Bel, Bel, Bel diye kısaltılınca Belçim yerine, daha henüz olmadı ama düşünüyorum. 'Be!' İngilizce 'be' yani, olmak fiilinden geliyor. Çünkü bence isimlerimizin bir önemi yok. Bir şekilde burada bedenlenmiş bir tecrübe yaşıyoruz ama bize konulan isimlerin ötesinde acaba neydik?' diyerek cevap verdi...

Hazırsanız sizi önce o anlarla baş başa bırakalım!

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Mehmet Ali Usul

isim Be olursa soyadı tavsiyeleri benden. Be beğim. Be rbat. Be ter Ali. Be ter böcek.

ömer

Nirvanaya ulaşmış selam söyle be abla 👋🏻👋🏻👋🏻

Cengo

Ismiyle yaşasın konusuna inanıyorum ben.. Karaktere ve yaşam şekline etkisi var.. Bu hanımefendi de aslında o yüzden bunu istiyor olabilir..Belcim çim yaprag... Devamını Gör